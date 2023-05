Mirakel efter flyulykke: Fire børn overlevede i junglen

Børn på et, fire, ni og 13 år begav sig alene ud i colombiansk jungle efter flystyrt, som dræbte maskinens pilot, deres mor og nok en voksen passager - nu er det lykkedes redningsfolk at finde kvartetten i live

Ingen voksne overlevede, da et lille privatfly af mærket Cessna 206 for tre uger siden forulykkede i provinsen Caqueta i den colombianske jungle.

Det var et eftersøgningshold bestående af militærfolk, brandmænd og frivillige, der fandt ligene af piloten og to voksne passagerer i flyvraget i den tætte jungle.

Men landets præsident Gustavo Petro og nødhjælpsorganisationen ICBF kunne op til Kr. Himmelfartsdag udsende et tweet, som giver den tragiske ulykke et livsbekræftende appendix.

Det rapporterer den britiske medieorganisation BBC.

Colombias frontfigur kunne afsløre, at det 17 døgn efter ulykken lykkedes at finde fire mindreårige passagerer fra det forulykkede privatfly i live.

Det drejer sig om børn i alderen et, fire, ni og 13 år med rødder i Huitoto-stammen, som nedstammer direkte fra områdets urbefolkning.

Det columbianske militær FMC har offentliggjort de her billeder af det forulykkede fly og redningsmandskabets spor af de overlevende fire børn. Foto: Fuerza Militares de Columbia

Mor blandt de dræbte

Et af ulykkens dødsofre var børnenes 33-årige mor. Men det brutale tab handlingslammede ikke den overlevende teenager og hendes tre yngre brødre. På egen hånd begav børnenes sig ud i den uvejsomme skov for at opsøge hjælp efter den voldsomme flyulykke.

- Efter en besværlig eftersøgning anført af vores militær har vi fundet de fire børn i live. Det er en stor glæde for vores land, skrev Gustavo Petro.

I forbindelse med nedstyrtningen tidligt om morgenen 1. maj nåede piloten at udsende et sos-signal om problemer med motoren. Resten var total radio-tavshed.

Flyet var på vej ud af Amazonas og på vej til byen San José, da ulykken skete. I forlængelse af nødopkaldet blev helikoptere, fly, hundepatruljer og op imod 100 soldater kørt i stilling til at deltage i den omfattende eftersøgning.

Fandt sakse og hårpisk

De første spor af børnene var ifølge BBC's reportage om sagen efterladte drikkedunke, to sakse, en hårpisk og afgnavede frugter, som de havde efterladt sig. Der var også nødtørftige sheltere fremstillet af grene og anden vegetation, som børnene overnattede i på deres vej.

Det var et Cessna 206-fly som det her, der for to uger siden styrtede ned i den colombianske jungle. Maskinen her er fotograferet i forbindelse med en øvelse over Lüneburger Heide i Tyskland. Foto: Philipp Schulze/Ritzau Scanpix

Børnenes far fortalte i forbindelse med eftersøgningen til en lokal radiostation, at han aldrig opgav håbet om at gense dem i live. Han fortalte, at hans egen søster på et tidspunkt også er faret vild i junglen. Hun vendte tilbage en måned senere.

Nødhjælpsorganisationen ICBF har meldt ud, at børnenes betydelige erfaring med at klare sig i junglen er en væsentlig forklaring på, at de var i stand til at overleve under vanskelige forhold med vilde rovdyr, elendig sigtbarhed og regnfald.

Børnene slap fra ulykken og overlevelsesturen uden alvorlige skader. De havde rifter, men var ved godt helbred, da de blev sejlet hjem med en flodbåd.