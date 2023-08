Mirakuløst: Dreng overlever fald på 30 meter

Det tog to timer at redde en 13-årig dreng i sikkerhed, efter at han var styrtet i Grand Canyon

Vildt!

13-årige Wyatt Kauffman har på mirakuløs vis overlevet et fald på 30 meter i Grand Canyon, der ligger i den amerikanske delstat Arizona.

Det skriver flere internationale medier, heriblandt BBC.

Ulykken skete tirsdag, og det tog redningsfolkene to timer at redde Wyatt Kauffman i sikkerhed.

Det var nemlig ikke muligt for en helikopter at nå ham, og derfor måtte et redningshold rappelle ned til ham.

Alvorlige kvæstelser

Han blev fløjet til et hospital med alvorlige kvæstelser, men er siden blevet udskrevet.

Kauffman har selv forklaret, at han mistede fodfæstet, da han flyttede sig, så folk kunne tage billeder af den populære turistattraktion.

Til et lokalmedie fortalte den 13-årige fra hospitalssengen, at han intet husker fra styrtet.

Heldig at være i live

Wyatt Kauffman er ikke sluppet fra faldet uden kvæstelser, og skaderne tæller blandt andet ni brækkede ryghvirvler, en sprængt milt, en brækket hånd og en kollapset lunge.

Drengens far, Brian Kauffman, har siden udtrykt stor taknemmelighed over for alle, som har hjulpet med at redde sønnens liv.

- Vi er bare heldige, at vi bringer vores barn hjem på forsædet af en bil i stedet for i en kiste, siger han.