Mirakuløst: Redder søn fra den visse død

Takket være morens hurtige reflekser undgik drengen at blive ramt af en lastbil

En vietnamesisk dreng slap heldigt fra et møde skæbnen, da han var involveret i et trafikuheld i byen Nam Dinh først på måneden. Og det kan han takke sin mor for, skriver Daily Mail.

De to sad bag på en motorcykel, som blev slået ud af kurs, da den kom i nærkontakt med en bil. Det fik moren og sønnen til at falde af motorcyklen og ud mod en modkørende lastbil.

Sønnen var få centimeter fra at blive ramt af lastbilens venstre forhjul, indtil hans mor instinktivt fik i hans hætte og hevet ham i sikkerhed i sidste øjeblik.

Se morens lynhurtige reaktion i videoen over artiklen.