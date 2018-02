Misbrugsekspert advarer: - Du kan blive afhængig af kokain første gang

Den nu forhenværende folketingspolitiker Jakob Engel-Schmidt er havnet i orkanens øje, efter Ekstra Bladet har afsløret, at han i sommeren 2017 blev taget for narkotika-kørsel af politiet.

Gennem de seneste seks måneder har den profilerede Venstre-mand gået stille med dørene om sagen, der i første omgang kostede ham en ubetinget frakendelse af kørekortet og en bøde i omegnen af 40.000 kroner. Men efter afsløringen har Jakob Engel-Schmidt selv indrømmet på Facebook, at han har kørt rundt med kokain i blodet.

Engel-Schmidt taler ud: Mit livs fejltagelse

Og netop kørsel med stoffer i blodet er særdeles farligt, forklarer Henrik Rindom, der er læge og leder af Stofrådgivningen Novavi til Ekstra Bladet:

- Man bliver mere overmodig, når man tager kokain. Man tror, at man er bedre til at køre, end man i virkeligheden er, og som konsekvens fejlbedømmer man sine egne evner. Man fejlbedømmer hastighed og sving, og derfor ser vi så mange enkeltulykker på de her stoffer.

Misbrugseksperten slår samtidig fast, at det ikke kan have været mere end en eller to dage efter Jakob Engel-Schmidt havde taget kokainen, at han blev stoppet:

- Det afhænger selvfølgelig af, hvor meget han har taget, men mellem et og to døgn kan man spore kokain i blodet. Er det første gang, du tager en lille 'streg', så kan de nok kun måle det dagen efter.

Henrik Rindom advarer mod brug af kokain, fordi det blandt andet er ekstremt vanedannende:

- Det er generelt et forbandet stof, fordi man bliver uhyggeligt hurtigt afhængig af det. Der er nogen, som allerede bliver afhængig af kokain første gang, de tager det. Udover crack-kokain og tobak er det faktisk det mest vanedannende stof, der findes.

Ikke noget man deler med kollegaerne

Venstres gruppeformand, Søren Gade, har kaldt sin partifælles opførsel for torskedum, men indrømmet at han havde hørt rygter om en sag mod Jakob Engel Schmidt.

Det er dog ikke særlig sandsynligt, at kollegaerne på Borgen har vidst, hvad der er foregået. Narkotika er nemlig noget, der hører til i det private, vurderer Morten Hesse, som er lektor på Psykologisk Institut ved Aarhus Universitet:

- Generelt fungerer det sådan med illegale rusmidler, at det ikke er noget, man eksempelvis deler med sin arbejdsplads. Det er meget mere i privatsfæren, at man gør det.

Han forklarer videre, at det ikke er så udbredt at tage kokain:

- 11 procent af danskerne har prøvet kokain mindst én gang i deres liv, viser vores undersøgelse fra 2011.

Det er nemlig kun de relativt unge, der som regel er i berøring med kokain, fortæller Morten Hesse til Ekstra Bladet:

- Alt i alt er det ikke så udbredt generelt. Blandt folk i alderen 16-34 år er det godt og vel en ud af tyve, der har taget kokain inden for det seneste år, men det er trods alt et rimelig lille tal, og når man kigger på de ældre aldersgrupper, er det endnu færre. Kun seks procent af folk over 46 har taget kokain på et tidspunkt i deres liv.

Lektoren vil ikke vurdere, om det kan være mere udbredt på Christianborg, men han slår samtidig fast, at kokain har udviklet sig til at være et stof, som folk i alle samfundslag benytter:

- Kokain har historisk set været et overklasse-stof, men det er ikke så klasse-opdelt længere. Der er slet ikke den samme fordeling i forhold til, hvem der tager kokain, som der er med folk, der eksempelvis ryger hash.

Hvad er kokain? Kokain er et euforiserende stof, der kommer fra koka-planten. Man har dyrket og tygget koka-plantens blade i Sydamerika fra cirka år 2000 før vor tid. Den har i flere tusind år været en del af livet og kulturen i Sydamerika. I 1855 fik man for første gang isoleret kokain fra koka-planten, og derefter blev det i årevis brugt som håndkøbsmedicin og i Coca Cola eksempelvis. Op gennem 1900-tallet blev man mere bevidst om bivirkningerne ved kokain, og derfor blev det ulovliggjort i stort set alle verdens lande. Kokain ses ofte som et hvidt pulver, kokainklorid, som man kan sniffe og injicere. Derudover ses det også som kokainpasta og crack, som man kan ryge. Især den sidste form er udbredt blandt misbrugere. Kokain er ekstremt vanedannende både psykisk og fysisk. Blandt andet på grund af den korte virkningstid kan afhængighed og et misbrug udvikle sig på få uger. Bivirkningerne er mange. Ved et intensivt og regelmæssigt forbrug udvikler man en adfærd, som først viser sig i form af irritabilitet, aggressivitet, hyperaktivitet og søvn- og spiseforstyrrelser. Senere i forløbet kan den udvikle sig til en tilstand præget af angst, stereotyp tvangspræget adfærd, forvirring og endeligt psykose. Kilde: netdoktor.dk Vis mere Luk

Læs mere om sagen her

Gade: Jeg havde hørt rygte om Engel-Schmidt

Venstre-profil mister kreds efter narkokørsel

Jakob Engel-Schmidt siger op på Niels Brock

Engel-Schmidt: Jeg ved ikke, hvad der skal ske

Engel-Schmidt får gigant bøde