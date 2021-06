Misbrugt i årtier: Skyldig i drab

Franske Valérie Bacot har indrømmet, at hun i 2016 skød sin mand, begravede liget i samarbejde med to af sine børn og undlod at kontakte politiet. Denne forseelse har de to børn siden fået seks måneders betinget fængsel for.

Alligevel mener hun selv og 600.000 andre under overskriften 'Frihed for Valerie Bacot !', at hun er uskyldig, og at handlingen skete i selvforsvar, og sagen har vakt opsigt i verden over.

Nu er hammeren faldet, og Retten har fundet Valérie Bacot skyldig i overlagt mord på Daniel Polette, skriver The Guardian. Hun slipper på trods af dommen for yderligere tid i fængslet, skriver mediet.

Valérie Bacot var blot 12 år gammel, da hun første gang blev voldtaget af Daniel Polette, der i barndommen var hendes stedfar, men som senere blev hendes ægtemand og far til parrets i alt fire børn.

Retten var fem timer om at nå frem til en kendelse. Resultatet var fire års fængslet for Valérie Bacote, hvoraf trew år blev betinget, og da hun allerede havde siddet i fængsel, kunne hun forlade Retten som en fri kvinde.

Retssalen brød i klapsalver, da det blev besluttet, at Valérie Bacot ikke skulle tilbage til fængsel.

Kollapsede

Tidligere fredag blev sagen udskudt, fordi Valérie Bacot kollapsede i Retten, da statsadvokaten meddelte, han ønskede en domfældelse, men ikke ønskede at sende hende yderligere i fængsel.

Bacots historie er mere en to årtier med kontinuerligt misbrug, hvor først hendes mor, familiemedlemmer og til sidst politiet vendte det blinde øje til. Hendes egne børn forsøgte at melde misbruget, men de blev også afvist.

Bacot beskriver selv livet med Daniel Polette som et levende mareridt, der var præget af vold, trusler, tvang og prostitution. Polette indrettede blandt andet en varevogn, hvor han tvang Bacot til at sælge sex.

Han gjorde hende gravid første gang, da hun var blot 17 år gammel. Her var han netop kommet ud af fængslet, efter at være blevet dømt for at have voldtaget Valerie, der var mindreårig.

Sagen har vakt opsigt i medier i hele verden, herunder DR, der har interviewet kvinden.

- Nogle gange tog han sin pistol og satte den for min tinding og trykkede på aftrækkeren. Jeg vidste aldrig, om der var en kugle i våbnet. Han truede også med at slå både mig og børnene ihjel, hvis jeg ikke gjorde, som han sagde, har Valérie Bacot fortalt til DR.

I løbet af retssagen har medlemmer af Polletes familie og tidligere partnere beskrevet ham som et 'monster'. Polettes egen søster vidnede også i Retten, hvor hun beskrev, at hun også blev voldtaget af Pollette i en alder af 12 år.