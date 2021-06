Misbrugte læges id: Falsk læge gav corona-råd online i over et år

Tusindvis af danskere følger med i råd og svar i facebookgruppen 'Spørg en læge om corona-virus'.

Et prisbelønnet initiativ, hvor 200 frivillige læger siden pandemiens begyndelse har hjulpet med at svare på spørgsmål.

Men nu viser det sig, at én af lægerne, der har svaret og vejledt brugerne, slet ikke ér læge.

DR kan i dag afdække, at en kvinde har misbrugt en læges autorisations-id og udgivet sig for at være en læge, der til daglig var ansat på Regionshospitalet Viborg.

Det ryster initiativtager til online-rådgivningen Elif Bayram Orbe, der selv er læge ansat på Herlev Hospital.

- Man kan ikke begribe det. Tænk, at det kan lade sig gøre. Jeg er chokeret, ærligt. Og vred. På samme tid, siger hun til DR Midt & Vest.

Bedraget stod på i mere end et år - siden april sidste år.