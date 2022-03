Mishandlet på plejehjem: Sådan går det Else i dag

To år efter de uhyggelige og skandaliserende optagelser har den 92-årige Else Marie Larsen det ikke meget bedre ifølge sit barnebarn

Det er med et populært udtryk 'stadig meget op ad bakke', når 92-årige Else Marie Larsens barnebarn, Charlotte Ahm, skal sætte ord på, hvordan det går med hendes farmor nu cirka to år efter, at TV 2-dokumentaren 'Plejehjemmene bag facaden'. Dokumentaren der afslørede hjerteskærende omsorgssvigt af den ældre kvinde fra personalet på plejecentret Kongsgården i Viby ved Aarhus.

- Hun er i bedre hænder nu, og vi tror ikke, hun på sit nye plejecenter udsættes for de ting, hun var ude for på Kongsgården. Men når det er sagt, så mener jeg ikke, at hun generelt har fået det meget bedre.

- Min farmor har nærmest konstant blærebetændelse og sidder ofte med en lorteblé i 45 til 60 minutter, inden hun skiftes, fortæller Charlotte Ahm, der selv kender til omsorgsindsatsen for de af landets cirka 40.000 ældre, der bor på plejehjem eller i plejebolig, idet hun har arbejdet som sosu-assistent i 12 år.

Charlotte Ahm er blot en af mange i Else Marie Larsens store familie med syv børn, 13 børnebørn og 14 oldebørn. Foto: Ernst van Norde

I TV 2-dokumentaren 'Plejehjemmene bag facaden', der blev vist i sommeren 2020, satte tv-holdet skjulte kameraer op, som siden viste de uhyrlige forhold for den demente dengang 90-årige kvinde. Optagelserne viste blandt andet Else Marie Larsen hænge i en sele i adskillige minutter mod sin vilje, mens hun blev bedt om at forrette sin nødtørft ned på en blé, der lå udfoldet på hendes seng.

I panik over sele

TV 2-udsendelsen sparkede efterfølgende en debat i gang, som både tog afsæt i de konkrete, stærkt kritisable forhold på Kongsgården, der drives af Aarhus Kommune, og som generelt satte fokus på ældreplejen i hele landet.

- Det er godt, hun kom væk fra Kongsgården, men da hun var der, vidste vi i det mindste, hvorfor hun havde det så dårligt og ofte var i så dårligt humør. Det er hun desværre også nu i et vist omfang, men nu kan vi kun holde møder med personalet i håb om, at hun så får det bedre, siger barnebarnet.

Else Marie Larsen havde det hårdt i den periode, hvor hendes familie ikke måtte komme ind og besøge hende på grund af covid-19, fortæller hendes barnebarn Charlotte Ahm. Privatfoto

Ekstra Bladet talte senest med Charlotte Ahm, der er værge for sin farmor, for et års tid siden, og dengang sagde hun, at Else Marie Larsen stadig kunne gå i panik, når hun så en sele som den fra Kongsgården.

- Efter flytningen væk fra Kongsgården var det, som om humøret blev bedre i en periode, men nu er hun tilbage i den tilstand, hvor hun skiftevis er ked af det og vred og i godt humør. Sidste gang, jeg besøgte hende, bad hun mig om at gå.

Testede positiv

Else Marie Larsens helbred og humør blev ekstra udfordret, da hun for cirka en måned siden sandsynligvis fik covid-19.

- Hun testede positiv med en selvtest, men nægtede efterfølgende at blive PCR-testet, så vi fandt aldrig ud af med sikkerhed, om hun havde covid-19, eller om det var lunge- eller blærebetændelse, der gav hende feber.

Charlotte Ahm blev i efteråret 2020 tildelt Victor-prisen af Ekstra Bladets daværende chefredaktør Poul Madsen for sit mod og indsats for bedre forhold for sin farmor og andre ældre. Foto: Tariq Mikkel Khan

Charlotte Ahm er ikke imponeret over, hvad TV 2-udsendelsen har ført med sig af forbedringer af forholdene for de ældre:

- Jeg har de seneste to år fået mange henvendelser fra folk, der i afmagt spørger mig til råds, fordi de ved, at jeg har oplevet noget lignende dem med deres pårørende på et plejehjem. Det er for mig en trist indikation af, at selvom der nu er gået to år, så er forholdene stadig under al kritik mange steder.

Politiet skal have råbåndene

TV2 skal udlevere råbåndene bag Else-dokumentaren til politiet. Det har Højesteret fastslået og tv-stationens forsøg på at tage den afgørelse videre til den Europæiske Menneskeretsdomstol er netop kuldsejlet. Den internationale domstol har afvist at se på sagen.

- Vi har gjort alt, hvad vi kan, for at få ændret afgørelsen om, at vi skal udlevere råbånd, men den konkrete sag slutter efter afgørelsen fra Menneskerettighedsdomstolen, udtaler TV 2's nyhedsdirektør Ulla Pors, der frygter, at dommen kan påvirke fremtidige sager om kildebeskyttelse.

Politiet vil have fingrene i de uredigerede optagelser i forbindelse med efterforskning af, hvorvidt ansatte på plejehjemmene kan straffes for deres opførsel, og om medarbejdere fra TV 2 har overtrådt loven.