Misligholdt SU-gæld galoperer afsted

Eksplosionen i den misligholdte SU-gæld er et tegn på, at skyldnere spekulerer i, at skattevæsenets inddrivelsessystemer er ude af drift, mener S og skatteministeren

For den samlede misligholdte SU-gæld på over syv mia. kr. kunne man finansiere et nyt supersygehus i den meget dyre ende eller omkring 70 kilometer firesporet motorvej. Den årlige misligholdte SU-gæld er nemlig mere end tredoblet i perioden fra 2010 til 2018. Sidste år overdrog ATP mere end 1 mia. kr. til gældsinddrivelse hos skattevæsenet. Det viser tal, som Ekstra Bladet har fået udleveret fra ATP og Skatteministeriet.

Ifølge professor ved Institut for Økonomi på Aarhus Universitet og formand for regeringens SU-ekspertudvalg Torben M. Andersen er der behov for at sætte udviklingen under lup.

- Det er en meget stor og markant stigning, som kalder på, at man får set nærmere på, hvad der ligger til grund for udviklingen, siger han og fortsætter:

- Det er klart, at det er et problem, hvis der nogle omgåelser, som ligger bag det her. Hvis vores system bliver udnyttet, så er det klart, at det rejser en række spørgsmål i forhold til ret og rimelighed i forhold til den måde, systemet er indrettet på.

Stigningen muligvis kan skyldes, at nogle låntagere spekulerer i, at skattevæsenets inddrivelsessystem, EFI, er blevet nedlagt, mener professoren. Han fastslår, at der er brug for nærmere analyser for at finde ud af, om det er tilfældet. Efter flere års problemer besluttede det daværende SKAT i efteråret 2015 at lukke EFI ned på grund af fejl og mangler, der blandt andet gjorde, at systemet gennemførte ulovlige inddrivelser.

Socialdemokraterne: Et kæmpe problem

Hos Socialdemokraterne ser uddannelses- og forskningsordfører Mette Reissmann stigningen som ’et kæmpe problem’. Hun peger på, at regeringen ’ikke kan finde ud af’ at iværksætte initiativer for at få sat en stopper for udviklingen.

- Vi anerkender, at der både har været ministre fra SF og S på den post. Men det ændrer ikke ved, at der gennem mere end tre år ikke er sket en skid, siger Mette Reissmann, som fastslår, at hun vil kalde Venstres skatteminister, Karsten Lauritzen, i samråd om sagen.

Hun foreslår, at man fra Skatteministeriets side tager offentlig lønindeholdelse i brug over for skyldnere for at få pengene tilbage i statskassen.

Minister advarer dårlige SU-betalere

Skatteminister Karsten Lauritzen vender tommelfingeren opad til forslaget om lønindeholdelse, men han skyder i samme omgang kritikken fra Mette Reissmann ned.

- Det er ikke rigtigt. Vi har lavet en plan for gældsinddrivelsen på SU-området, som er fulgt. Det var i øvrigt aftalt med Socialdemokraterne, siger Karsten Lauritzen.

Ifølge ministeren er der to grunde til udviklingen. For det første er antallet af studerende steget. For det andet mener han, at tidligere studerende spekulerer i, at skattevæsenets inddrivelsessystem er ude af drift.

Derfor løfter han en advarende pegefinger over for skyldnere, som regner med, at de slipper for at betale deres misligholdte SU-gæld. Regeringen har nemlig tidligere udskudt forældelsesfristen for gæld til skattevæsenet til 20. november 2021. Og Karsten Lauritzen er klar til at udskyde fristen igen.

- Hvis nogle tror, at de kan slippe for at betale, så tager de fejl. Vi skal nok få styr på gældsinddrivelsen. Og vi skal nok også få styr på gældsinddrivelsen for tidligere studerende, siger han.

Ifølge ministeren kan det ende med at blive meget dyrt for de tidligere studerende, da renten på lånet stiger til otte procent, i det øjeblik gælden forfalder til inddrivelse hos skattevæsenet. Skatteministeriet forventer, at gældsinddrivelsen vil komme til at fungere normalt i løbet af 2019.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Ekstra Bladet har været på Nørreport Station i København for at spørge danskerne om deres holdning til, at flere misligholder deres SU-lån.

Andreas Carlslund, 22 år, musiker og slagter på deltid

- Jeg har aldrig tænkt over at tage SU-lån, da jeg synes, at man får rigeligt i SU. Jeg spiller musik. Derfor har jeg altid kunnet supplere min indtægt ved at have spillejob ved siden af. Det er kedeligt, at nogle låner penge af staten uden at betale dem tilbage.

- Det kommer til at koste os alle sammen, hvis man bare låner penge uden at betale dem tilbage. Problemet er, at man bruger penge, som man ikke har. Vi kommer alle sammen til at betale for, at nogle låner de her penge. De forsvinder jo bare, hvis man ikke betaler dem tilbage.

Camilla Fisher, 24 år, frisør



- Det er virkelig for dårligt, at de ikke betaler deres SU-lån. Det skal man gøre, fordi det er nogle penge, man har lånt. Så skal man jo betale dem tilbage igen. Jeg har selv taget en erhvervsuddannelse som frisør. Og jeg har aldrig selv taget SU-lån.

- Man skal ikke tænke, at man kan slippe for at betale regningen. Der skal man gøre noget for, at pengene bliver betalt. Der burde være en måde, som man kunne opkræve pengene på. Pengene skal bare betales tilbage, da det er nogle penge, vi alle sammen kan bruge.

Bent Nielsen, 64 år, efterlønsmodtager

- Det er ikke i orden. Man skal betale det, man skylder – også sin SU-gæld selvfølgelig. Det er jo et lån, som man drager nytte af på et tidspunkt. Jeg har selv en søn, som har brugt ordningen. Når man begynder at tjene penge, så må man betale gælden tilbage. Sådan er det. Lige så vel som jeg og alle andre skal betale deres skat.

- Det er håbløst, at SKAT’s inddrivelsessystem ikke har fungeret længe. Det har sine årsager. Man har udsultet SKAT for arbejdskraft, så de har vel ikke haft andre muligheder. På trods af, at vi påberåber os at være et it-samfund, kan vi ikke lave it-systemer, der fungerer.

Jane Bech Larsen, 44 år, konsulent

- Oprigtigt synes jeg ikke, at det er okay. Det er en funktion af, at vi har det her skattefordelingssystem, så vi faktisk kan studere uden at skulle arbejde os selv ihjel. Så skal man selvfølgelig betale det tilbage til samfundet, når man er færdig. Det er en logisk ting.

- Jeg har selv studeret og taget SU-lån. Lige pludselig sagde SKAT, at de blev nødt til at inddrage min gæld, fordi jeg havde misset nogle betalinger, dengang jeg var ung og grøn. Så havde jeg heldigvis en kæreste, som kunne hjælpe til, så vi fik betalt lånet ud.

Gurli Billgren, 80 år, pensioneret lektor

- Det er forkasteligt. Folk bør betale det, de skylder, tilbage til staten. Det er vigtigt, fordi det er det, vi lever af i en velfærdsstat. Hvorfor er der penge til SU? Det er, fordi folk betaler deres skat og det, de skylder. Det går ikke, at alle fra Danske Bank til Nordea snyder.

- Inddrivelsessystemet fungerer absolut ikke. Der kan man godt give skylden til regeringen. Det var Kristian Jensen, der gennemførte nedskæringerne hos SKAT. Nu kommer der heldigvis en kommission, der kan kigge på det, men den koster penge. Og der kommer ikke ret mange penge ind.