Missede verdensrekord: Tog for mange selfies

Folk havde for travlt med at tage billeder af sig selv, da de skulle slå verdensrekorden

Mere end 3000 mennesker forsøgte lørdag at slå verdensrekorden i at lave lunges, men forsøget mislykkedes, fordi for mange tog selfies med deres telefoner.

Det skriver nyhedsbureaet AP.

Strandgæsterne på Pattaya i Thailand forsøgte at slå rekord for 'flest personer der laver lunges på samme tid'. Rekorden, de skulle slå, lød på 2713 personer, og den blev sat i Taiwans hovedstad, Taipei, i 2018.

En australsk kvinde fra Guinness World Records gav instruktioner og forklarede reglerne, men det lykkedes ikke at trænge igennem til nok af de tilstedeværende.

Dommerne, der holdt øje med folkemængden, fastslog, at 200 personer blev diskvalificeret. Kun 1886 formåede at lave lunges korrekt i minimum ét minut, som det var påkrævet. For at lave øvelsen rigtigt skal et knæ røre jorden, og det bøjede ben skal igen være helt strakt, før man må begynde på den næste. Desuden skal man skifte mellem hvert ben for hver gang.

Efterfølgende forklarede en tilstedeværende talsperson for Guinness World Records, at forsøget var fejlet, fordi for mange tog selfies.

- Reglerne er meget strikte, det er ikke en nem rekord. Over 200 deltagere blev diskvalificeret. Nogle personer var mere interesserede i at tage selfies end at lave lunges, sagde han.