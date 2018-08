Missil affyret ved uheld: Nato-øvelse afbrudt

Estlands forsvarsminister, Juri Luik, har indstillet Natos øvelser i landets luftrum, efter at et spansk fly ved et uheld affyrede et missil på en øvelse i denne uge.

Det siger forsvarsministeren på et pressemøde torsdag.

- Den spanske forsvarsminister har undskyldt og udtrykt anger, siger Luik på pressemødet og tilføjer, at også chefen for Spaniens væbnede styrker har undskyldt.

Nato er i Baltikum for at forsvare luftrummet for de tre Nato-lande Estland, Litauen og Letland, som blev medlem i 2004. Landene ejer ikke selv kampfly.

Franske, portugisiske og spanske kampfly skiftes for tiden til at være i luften over de tre lande.

I løbet af ugen affyrede et spansk fly ved et uheld et missil af typen Amraam, der har en række vidde på 100 kilometer og et luft-til-luft missil. Det er ikke specificeret, hvilken dag på ugen missilet blev affyret.

Det antages at missilet landede i et fjernt naturreservat i det østlige Estland nær grænsen til Rusland eller eksploderede i luften på vej mod jorden.

Flyet, der affyrede missilet, var af flytypen Eurofighter Typhoon.

Indtil hændelsen er undersøgt, er alle Nato-øvelser i luftrummet over Estland indstillet, oplyser Luik.

En talskvinde fra det russiske udenrigsministerium, Maria Zakharova, siger torsdag, at Nato-øvelserne og det fejlagtigt affyrede missil udgør en fare for hele regionen.

- Hvad der er sket, er endnu en tydelig demonstration af, at Natos handlinger inklusive dem i Baltikum udgør en sikkerhedsrisiko frem for at styrke sikkerheden, siger hun.