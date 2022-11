Missil-tests: Kim Jong-uns datter føres ud af skyggen

Nordkoreas diktator er ikke just kendt for at skilte med sit privatliv. Men på nyere billeder inspicerer han og datteren styrets ballistiske missiler

Nordkoreas missilprogram buldrer derudaf.

Rekordmange test-affyringer følges op med bombastiske ambitioner om at ville have 'verdens stærkeste atomstyrke'.

I forbindelse med fremvisningen af det interkontinentale ballistiske missil 'Hwasong-17' viste Nordkoreas leder sig med sin datter, ved navn Ju Ae, som for nyligt er trådt frem i offentlighedens lys.

Her poserer hun med styrets store slagnummer, som Kim Jong-un skulle have kaldt 'verdens stærkeste strategiske våben', ifølge The Guardian.

Nordkoreanske soldater, Kim Jong-un og datteren poserer med Hwasong-17-missilet. Foto: STR/Ritzau Scanpix

Kendskabet til datteren har ellers været stærkt begrænset. Ifølge The Guardian vurderes hendes alder til omkring 12-13 år.

Den pludselige introduktion har startet spekulationer om hvorvidt Jong-un er i færd med at køre næste generation fra familiedynastiet i stilling. Samtidig omtales datteren i nordkoreansk stats-tv som diktatorens mest 'dyrebare' og 'højtelskede' barn.

'Fuldgyldig atommagt'

De mange missil-tests har mødt fordømmelse fra det internationale samfund, samtidig med at styret fortsat er pålagt hårde sanktioner.

Billeder af nordkoreanske missil-tests foretaget mellem 2. og 7. november. Foto: Ritzau Scanpix

Tidligere er 'russiske netværk og individer' blevet beskyldt for at bidrage med komponenter og dele, der er essentielle for Nordkoreas missil-program. I vragdele fra de nordkoreanske missiler er der blevet fundet komponenter, som stammer fra så forskellige egne af verden som Schweiz, USA og Storbritannien.

- Missilet beviser tydeligt overfor verden at Nordkorea er en fuldgyldig atommagt, i stand til at stå imod atom-suveræniteten fra de amerikanske imperialister, og demonstrerede dens magt som den mest magtfulde stat i forhold til interkontinentale ballistisike missiler, udtalte Kim Jong-un ifølge det nordkoreanske medie KCNA.