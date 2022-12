Mission slut: 'Det sidste foto fra Mars'

NASA's InSight Mission på Mars lader til at være forbi. Rumfartøjet er løbet tør for strøm, og NASA kan ikke komme i kontakt med det

Siden 2018 har NASA's Insight-rumfartøj opereret på Mars.

Men nu er det forbi. Det oplyser NASA.

'Min strøm er virkelig lav, så dette kan være det sidste billede, jeg kan sende. Men du skal ikke bekymre dig om mig: Min tid her har været både produktiv og rolig. Hvis jeg kan blive ved, så taler jeg med mit team, men jeg tjekker snart ud. Tak fordi du fulgte mig' skriver NASA på Twitter.

Giver ikke op

NASA bekræfter på deres hjemmeside, at deres rumfartøj i øjeblikket ikke er til at komme i kontakt med. Det skyldes, at der er kommet så meget støv på de solpaneler, der holder den kørende.

Derfor er det ikke længere muligt for den at lade sig op af sig selv og så er løbet kørt. NASA oplyser dog, at de ikke har givet op endnu. De fortsætter med at forsøge at få kontakt.

InSight landede på Mars 26. november 2018. Den blev sat derop for at sende billeder tilbage til jorden, ligesom missionen var sat i verden for at undersøge jorden på planeten.