Mistænkt camping-svindler anmeldt: 'Hun ødelægger sommerferie for børnefamilier'

Køge-kvinde mistænkes for at have snydt over 70 familier, som troede at de lejede campingvogn af hende

Jorden begynder nu for alvor at brænde under en kvinde fra Køge-egnen, der angiveligt har snydt og bedraget i stribevis af familier i forbindelse med udlejningen af campingvogne.

- Mange af de bedragne børnefamilier har ikke ret mange penge. Det skærer i ens hjerte, at børnene nu ikke kommer på den ferie, som de har glædet sig, siger Camilla Nissen Ravn til Ekstra Bladet.

Camilla Nissen Ravn er blot en af formentligt langt over 70 familier, som er blevet snydt af kvinden.

- Jeg har nu anmeldt kvinden til politiet, og jeg er bekendt med, at politiet allerede er gået i gang med at efterforske sagen, fortæller Camilla Nissen Ravn.

Snupper depositum

Bedrageriet er angiveligt foregået ved, at familierne typisk har indbetalt 2.500 kroner i depositum forud for lejen af campingvognen.

- I både mit og andres tilfælde er campingvognen imidlertid aldrig blevet leveret på det aftalte tidspunkt, og depositummet er heller ikke blevet betalt fuldt ud tilbage, fortæller Camilla Nissen Ravn.

Camilla Nissen Ravn siger, at det er med blandede følelser, at nu tager kampen op mod den Køge-kvinden.

- Hun har snydt den forkerte. Mange opgiver jo typisk at gå videre med sådanne sager. Ingen skal snyde mig. Jeg regner ikke med at få mine penge igen. Men kvinden skal stoppes, så hun ikke kan fortsætte bedragerierne.

Omvendt ved jeg, at kvinden har børn, og jeg er ked af, hvis dette her rammer dem. For de er jo helt uskyldige.

Strømmer ind med ofre

Det er dagbladet JydskeVestkysten, som har bragt sagen frem. Efter omtalen i den lokale avis er det strømmet ind med henvendelser til Camilla Nissen Ravn.

- Jeg har oprettet en Facebook-gruppe, der hedder 'Snydt af GM'. Det er en lukket gruppe. Folk bliver kun lukket ind, hvis de skriftligt kan dokumentere, at de er blevet snydt. Indtil nu er der over 70 med i gruppen.

- Jeg har yderligere over 70 henvendelser liggende, hvor jeg endnu ikke har modtaget dokumentationen, fortæller Camilla Nissen Ravn, der er uddannet regnskabsassistent.

Fremvist kvittering

Sydøstjyllands Politi ønsker for øjeblikket ikke kommentere sagen. Camilla Nissen Ravn har dog fremvist kvittering for politianmeldelsen.

Ekstra Bladet har via mail kontaktet den bedrageri-mistænkte kvinde, men hun er ikke vendt tilbage.

KOM PÅ FERIE ALLIGEVEL

Det var noget af en streg i regningen, da Camilla Nissen Ravn i mandags fik at vide, at hun alligevel ikke kunne få campingvognen udleveret.

Samtidig var det indbetalte depositum samt lejen angiveligt gået tabt.

- Det er i alt 4.900 kroner, og det er mange penge for mig. Jeg er arbejdsløs for øjeblikket, og børnene og jeg havde glædet os til at skulle være tre uger på camping i forbindelse med vikinge-spillene i Jels.

Jeg lavede et opslag i en lukket Facebook-gruppe for de medvirkende i vikinge-spillene. Her fortalte jeg om min ulykkelige situation. En tidligere viking tilbød, at jeg kunne låne hans campingvogn, og det er jeg lykkelig for, fortæller Camilla Nissen Ravn.

Den lille familie er nu på ferie og hygger sig på campingspladsen.