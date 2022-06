Mistænkt indrømmer drab i Amazonas

Det er drabene på de to mænd, der har været forsvundet i Amazonas-regnskoven siden 5. juni, som den mistænkte har tilstået

En britisk journalist ved navn Dom Phillips, 57, og en brasiliansk forsker ved navn Bruno Araújo Pereira, 41, var forsvundet siden d. 5. juni.

Nu har en mand tilstået at have dræbt og parteret de to mænd.

Det skriver den lokale Tv-station CNN Brasiland Band News onsdag ifølge Reuters.

Det føderale politi havde i en erklæring onsdag sagt, at de stadig ledte efter Phillips og Pereira i det, de beskrev som en drabsefterforskning.

En mand blev anholdt i sidste uge på grund af anklager om våben og er tilbageholdt, mens politiet efterforsker hans involvering i sagen.

Og det er netop ham, der har tilstået drabene - han er fisker og hedder Amarildo da Costa, kendt som 'Pelado'.

Hans bror, Oseney da Costa eller 'Dos Santos' er også mistænkt.

Det føderale politi leder stadig efter ligene af mændene.

Artiklen fortsætter under billedet...

Her ses Guardian-journalisten Dom Phillips i Amazonas. Foto: Joao Laet/Ritzau Scanpix

Forvirring

Mandag meddelte brasilianske myndigheder, at man havde fundet ligene af de to mænd.

Den udtalelse var det føderale politi senere ude og afkræfte.

- Det er ikke korrekte oplysninger, lød det i en erklæring fra politiet.

Den brasilianske ambassadør i Storbritannien, Fred Arruda, undskyldte herefter overfor de efterladte til Dom Phillips.

'Vi er dybt kede af, at ambassaden i går videregav oplysninger til familien, som ikke viste sig at være korrekte,' sagde Arruda.

Forsvandt i regnskoven

Dom Phillips arbejdede på en bog om bevarelse af Amazonas, hvorfor han og Pereira befandt sig i Valle do Javari, som er et af de største indfødte territorier i Brasilien.

De blev sidst set d. 5. juni, da de skulle sejle retur fra Valle do Javari til byen Atalaia do Norte.

Under normale omstændigheder tager sejlturen omkring en time, men de to dukkede aldrig op i Atalaia do Norte. Derfor har man nu igangsat en kæmpe eftersøgning i området, som ifølge AP har været plaget af voldelige konflikter mellem fiskere, krybskytter og officielle sikkerhedsagenter.