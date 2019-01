Mistanke om ebola i Sverige

En person på et svensk hospital er mistænkt for at have ebola

Akutmodtagelsen på et hospital i den svenske by Enköping er blevet lukket ned på grund af frygt for ebola.

Det skriver Aftonbladet.

En patient er blevet indlagt og har symptomer, der har fået personalet til at mistænke, at der kan være tale om den frygtede sygdom.

Akutmodtagelsen er helt lukket ned.

Patienten er nu blevet isoleret, og der er blevet taget hånd om det personale, som har haft med vedkommende at gøre, oplyser Region Uppsala.

Den mulige ebola-smittede patient bliver nu behandlet på infektionsklinikken på universitetshospitalet i Uppsala.

Regionen oplyser, at man i aften får svar på de prøver, der er taget, og de understreger samtidig, at der fortsat kun er tale om en mistanke, hvorfor der kan være tale om andre sygdomme.

Personer der kan være blevet smittet opfordres til at ringe på, så de kan blive modtaget på sygehuset.

En større epidemi med ebola var i udbrud i det vestlige Afrika i 2014, hvor der verden over var en frygt for, at sygdommen ville brede sig yderligere.

Det lykkedes dog mere eller mindre at bekæmpe sygdommen helt, men i august sidste år startede en epidemi på ny i Den Demokratiske Republik Congo. I midten af november var dødstallet oppe på over 200.

Det fremgår ikke af pressemeldingen fra Region Uppsala, hvordan den svenske patient eventuelt er blevet smittet med ebola.

