Mistede både arme og ben efter fødslen: Nu løber niårig for første gang

Niårig dreng fik meningitis lige efter sin fødsel og fik amputeret både sine arme og sine ben for at overleve - se her hvorfor han nu kan løbe stærkt

En bevægende video, hvor man ser den kun niårige Moshe Sasonkin fra New York i USA løbe for første gang i sit liv, er netop blevet offentliggjort af nyhedsbureauet Caters. Moshe fik ellers aldrig chancen for at lære at gå i de første mange år af sit liv, fordi han allerede som kun seks måneder gammel blev ramt af den alvorlige sygdom meningitis. Det førte til, at han fik amputeret både sine arme og sine ben, så han kunne overleve.

Moske lærte faktisk først at gå i 2015 som seksårig, da han havde fået konstrueret et par kunstige ben. Det gjorde selvfølgelig Moshe ovenud lykkelig. Men i juni måned i år fik han mere blod på tanden og opsøgte skaberne af de kunstige ben for at høre, om de ikke kunne lave en lidt hurtigere model kunstige ben, så han også kunne blive i stand til at løbe lige som sine andre kammerater.

Skaberne af de kunstige ben tog udfordringen op. Og nu har Moshe fået leveret et par turbo-kunstige ben, der minder meget om de vaskeægte kulfiber protese-ben - de såkaldte 'blade runner'-ben, som de handicappede løbere bruger under De Olympiske Lege.

Nye hurtige turbo-ben

Og for ganske nylig afprøvede Moshe for første gang sine nye turbo-ben på hospitalets gang, hvor han løb med stor fart, mens han strålede af lykke. Protese-holdet bag de kunstige ben var begejstrede over at se Moshes store glæde.

Emily Grey, der er en af skaberne, forklarede blandt andet:

- Da han først så proteserne, var han lidt skeptisk og tøvende. Vi lærte ham, at han skulle stole på de nye proteser og blive vant til den energi, de leverer til kroppen. Og så løb han bare derudaf, fortæller Emily Grey, der var meget overrasket over, hvor hurtigt han vænnede sig til sine nye 'blade-runners'.

Det var et meget specielt øjeblik for Moshe. Og han tog da også sine nye ben-proteser med på en sommerlejr, hvor han straks viste alle sine venner, hvor hurtigt han nu kunne løbe.