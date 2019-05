Mistede begge ben i tog-ulykke: Nu tager hun revanche på Tinder

- Jeg forsøgte på et tidspunkt at date en blind fyr, men han kunne ikke se, hvad han havde lige foran sig.

Således skriver den 26-årige amerikaner Mandy Horvath fra staten Missouri på dating-siden Tinder, hvor hun igen nu er aktiv for fulde drøn, efter at hun på tragisk vis har mistet begge ben i forbindelse med en tog-ulykke.

26-årige Mandy Horvath mener selv, at hun fik et bedøvende stof i sin drink, da hun for tre år siden mistede begge sine ben, da hun blev kørt over af et tog. (Foto: Privatfoto)

Mandy Horvath, der arbejder som kok, mistede begge sine ben for tre år siden, da hun blev kørt over af et tog, efter at hun på en bar havde fået puttet et bedøvende middel i sin drink. Men på trods af sin ulykkelige skæbne, har den kønne Mandy besluttet sig for at kaste sig ud på dating-markedet igen. Og det har hun gjort med stor humor og masser af succes på dating-siden Tinder, hvor hun efterhånden er blevet et kendt navn.

Det skriver den britiske avis Metro, der har talt med Mandy, og den 26-årige amerikaner har også lagt et opslag ud på sin Facebook, hvor hun takker Metro for artiklen.

Med sin provokerende sans for humor har Mandy fået masser af folk til at spærre øjnene op. På sin biografi på Tinder skriver Mandy blandt andet følgende:

'Jeg har stadig ingen ben. Men jeg har stadig masser af god humor. Jeg har dog ingen kæreste.

Således skriver Mandy på sin Tinder-profil til et billede, hvor hun sidder i en kørestol. På billedet står der også:

'Følte mig nuttet. Jeg kører måske over dine tæer lidt senere'.

Og så fortsætter hun i en munter fræk tone:

'Du må gerne kalde mig dit måltid på hjul. Du skal bare kysse mit bryst og fortæller mig, at jeg er smuk'.

Her nyder Mandy naturen ved en sø i USA. (Foto: Privatfoto)

Til Metro fortæller Mandy også, hvordan det har været for hende at begynde at date igen som handicappet.

'At begynde på dating-markedet igen har været en fest. Jeg møder en masse interessante mennesker. Jeg begyndte igen at date på Tinder i håbet om at få andre folk til at smile på trods af mit handicap'.

Mandy er stolt og glad over den meget opmærksomhed, hun har fået på grund af sit Tinder-eventyr, især fordi hun ser sig selv som en slags fortaler for, at folk med handicap selvfølgelig også kan kaste sig ud på dating-markedet.

- Jeg er måske ikke alles foretrukne kop the. Men jeg er stolt over at være en stærk kop kaffe, siger Mandy.