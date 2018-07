Mistede dyrebar ring på havbund: Så trådte Martin til

Nygift ægtepar var desperate for at finde den vielsesring, som manden tabte i havet i fredags

En hyggelig badetur i Helsingør Havn sluttede ærgerligt, da Lukas Milo tabte sin vielsesring i guld fredag aften.

Han og hustruen Jacqueline Hielscher har kun været gift i omkring to måneder, og de var ret desperate for at få den 50 gram tunge guldring igen. Herefter startede en minutiøs og omfattende eftersøgning.

- Vi fik hele havnen til at søge med os i cirka to timer, da min svoger pludselig hiver fat i nogle andre badeglade mennesker i vandet og lover dem en dusør på 3000 kroner, hvis de finder den, fortæller Jacqueline Hielscher.

Også ejeren af den lokale dykkerbutik i Helsingør lukkede sin butik ned i en time for at hoppe i vandet med flaske på ryggen og det nyeste udstyr for at hjælpe.

Her ses en hel flok i jagt på vielsesringen fredag aften. Privatfoto

- Vi måtte til sidst give op, da vandet blev for mørkt, og alle frøs. Min mand og hans bror besluttede sig for at sætte urene til 4.30 næste morgen for at tage tilbage og lede videre. Heller ingen held der, fortæller Jacqueline Hielscher.

Gode råd var derfor dyre, og Jacqueline Hielscher brugte hele lørdagen på Facebook, Instagram og telefonen i et desperat håb om, at nogle kunne hjælpe dem.

Det var denne vielsesring, der forsvandt under en badetur. Privatfoto

Ilede straks til hjælp

Hun fik at vide, at der var flere på DBA, der tilbyder hjælp med metaldetektor, hvis man eksempelvis har mistet sin vielsesring, bilnøgler og andet metal. På den måde fik de fat i Martin, der havde en undervands-metaldetektor.

Han betænkte sig ikke et sekund på at ile familien til hjælp. Ganske gratis.

- Vi sms'ede først, og der fandt jeg ud af, at de kun havde været gift i to måneder. Det gik lige i hjertet på en. Det må være så forfærdeligt at miste en vielsesring efter to måneders ægteskab, fortæller Martin Nielsen, der har haft sin hobby med metaldetektorer siden 2015 og har en detektor, der er vandtæt ned til tre meter.

Han har også tidligere fundet vielsesringe, som folk har tabt.

- Hvorfor tager du ikke penge for det?

- Det virker bare forkert. Det her er jo noget med noget, der står folk nært.

I Helsingør Havn gik han i vandet på halvanden meters dybde og undersøgte havbunden, hvorefter den uheldige ægtemand og hans bror dykkede ned på hans anvisninger. Og efter en halv time var der bid fem centimeter under sandet.

Hårene rejste sig

- Da detektoren bipper febrilsk, og min mand dykker ned med det sidste håb og kommer op med ringen på fingeren, er det uden at lyve som at være med i en film. Der var efterhånden kommet lidt tilskuere til havnen, og alle jublede. Min mand kastede armene i vejret, og jeg tror faktisk jeg for hen for at give Martin et kæmpe kindkys, fortæller en glad Jacqueline Hielscher.

Også for Martin Nielsen var det en god oplevelse.

- Det var lidt en fed følelse. Også at se deres glæde. Han fløj op i luften med ringen, der havde sat sig lidt på fingeren, da han fandt den på bunden. Og konen kastede sig i favnen på mig. Det var lige så hårene rejste sig, siger Martin Nielsen.

Jacqueline Hielscher vurderer, at de samlet set har brugt seks-ti timer i vandet for at finde det dyrebare symbol på hende og mandens kærlighed.

- Ringen er igen på min mands finger, og vi er for evigt de hjælpsomme og venlige mennesker, der hjalp os, taknemmelige, siger hun.