Mistede knap 100.000 i Roskilde Bank-krakket: - Dommen ændrer intet

Claus Gundersen mistede hele sin pensionsopsparing under Roskilde Bank-krakket og regner ikke med at få pengene tilbage trods dom mod den tidligere bankdirektør

Claus Gundersen mistede hele sin pensionsopsparing under Roskilde Bank-krakket. Torsdag faldt der dom i sagen, men det er ikke en dom, Claus Gundersen giver meget for

Torsdag faldt der dom i Højesteret, i hvad der er en af de største sager omkring tab i banker under finanskrisen. nemlig Roskilde Bank-krakket.

Og her blev det slået fast, at den tidligere bankdirektør i Roskilde Bank, Niels Valentin Hansen, var ansvarlig for tab på fire aktiekreditter, og derfor skal han altså nu betale knap 232 millioner i erstatning til Finansiel Stabilitet.

Selvom det må være en opløftende nyhed for dem, som blev påvirket af bankens krak tilbage i 2008, er det alligevel med blandede følelser, at dommen modtages af Claus Gundersen, 44, som mistede hele sin pensionsopsparing på 95.000 kroner i forbindelse med krakket.

- Jeg er ikke tilfreds med dommen. Jeg er selvfølgelig glad for, at han bliver dømt. Men det er jo ligegyldigt, hvor meget han skal betale i erstatning. De penge ser vi aldrig, og hvis nogen gør, står jeg sidst i køen. Det ved jeg godt, siger han til Ekstra Bladet.

Claus Gundersen mistede 95.000 kroner, da Roskilde Bank krakkede i 2008. Foto: Tim Kildeborg Jensen

En kæmpe mavepuster

I 2004 vælger Claus Gundersen at investere den pensionsopsparing, som han har arbejdet på, siden han var 16, i aktier i Roskilde Bank. Det gør han, fordi han får at vide, at det er den eneste måde, hvorpå han kan låne penge til et hus.

- Jeg er ikke sådan et finansielt geni, så jeg valgte at stole på min rådgiver dengang. Men det skulle jeg jo nok ikke have gjort.

Og det kan Claus Gundersen have ret i. Knap fire år senere sker Roskilde Bank-krakket nemlig, hvor masser af mennesker mistede store pengesummer. Claus Gundersen, som på dette tidspunkt var 30 år gammel, mistede hele sin pensionsopsparing, som var bundet op i aktier.

95.000 kroner.

- Det var en kæmpe mavepuster. Jeg var simpelthen så gal, vred og forvirret. Det var hele mit grundlag for mine ældre dage, som forsvandt med et snuptag. Og der var ingen som rådgav mig efterfølgende, jeg fik bare at vide, at mine penge var forsvundet, og at mit lån ville blive overtaget af Nordea.

- Jeg ærgrer mig da stadig over det i dag. Jeg tror altid, at det vil hjemsøge mig lidt.

Claus Gundersen får engang imellem en reminder om, hvad der står i hans aktiedepot. Der står nul kroner. Foto: Tim Kildeborg Jensen

Får dem aldrig igen

14 år skulle der gå, før der faldt dom i sagen om, hvorvidt den tidligere bankdirektør i Roskilde Bank, Niels Valentin Hansen, kunne drages til ansvar for krakket.

Og det kan han altså, stadfæstede Højesteret 1. december. Det betyder samtidig, at han skal betale knap 232 millioner kroner i erstatning til de berørte.

Det er dog ikke noget, som giver Claus Gundersen ro i maven.

- Jeg er ikke tilfreds med dommen. Vi ved jo allesammen, at vi aldrig får de penge at se, og da slet ikke vi små investorer.

- Desuden skuffer det mig, at det skal tage 14 år, før der falder dom i den her sag. Det er måske lige lang tid nok, synes jeg. Men når alt det så er sagt, er jeg da glad for, at han trods alt fik en dom.

- Det ændrer bare ikke rigtig noget, desværre.

Gik ned med stress

Selvom Claus Gundersen kun var 30, da krakket fandt sted, betyder det ikke, at han har haft rig mulighed for at genopbygge det, som han tabte i 2008.

- Jeg gik ned med stress efterfølgende. Det var ikke direkte relateret til krakket overhovedet, men det spillede alligevel en rolle, fordi økonomi var en stor stressfaktor for mig.

Claus Gundersen har ikke noget stærkt grundlag for at genopbygge den formue, han tabte i 2008. Foto: Tim Kildeborg Jensen

Siden da har Claus Gundersen været sygemeldt i flere perioder, og lige nu afventer han også en afgørelse på, om han kan blive tilkendt en førtidspension.

- Når man kigger på det store billede, så har der ikke være incitament for, at jeg skulle genopbygge den opsparing, jeg havde, fordi der rent økonomisk ikke har været grundlag for det. Og det kan selvfølgelig stadigvæk gøre mig vred og bitter.

Stoler ikke på dem

Efter krakket i Roskilde Bank overtog Nordea kundebasen. Men her var der altså heller ikke meget hjælpe at hente for Claus Gundersen.

- Jeg fik ikke rigtig noget rådgivning om, hvad jeg kunne gøre, nu hvor jeg havde mistet pengene. Det var jeg ærlig talt lidt skuffet over.

Samtidig følte han sig uretfærdigt behandlet, da han senere ville låne til køb af hus ved både Nordea og Danske Bank.

Derfor endte han også med at skifte til Sparekassen Sjælland-Fyn, hvor han modtog 'god og personlig rådgivning'.

- Det var som om, at de rent faktisk rådgav for kundernes skyld og ikke for bankens. Det var dejligt at opleve.

I dag stoler Claus Gundersen heller ikke på de store banker, men han råder i stedet folk til at benytte sig af de mindre banker, hvor 'der er bedre kundeservice'.

- Jeg skal aldrig tilbage i en stor bank igen. Jeg stoler ikke på dem.

Hvad angår hans økonomiske fremtid, er Claus ikke udelukkende optimistisk.

- Det bliver strammere, end jeg havde forventet, og det skyldes jo i høj grad de penge, jeg tabte dengang. De havde da i den grad hjulpet på situationen nu. Men jeg har affundet mig med, at de er væk. Og at de ikke kommer tilbage, heller ikke selvom der nu er faldet dom.

