Mistede pung for 17 år siden: Fundet på den anden side af Jorden

Det var noget af et julemirakel, der udspillede sig for den 43-årige fynbo Bjørn Lindhardt Wils, da en mand fra Australien kontaktede ham julemorgen.

- Jeg sad ved morgenbordet med min familie, da en beskedanmodning tjekkede ind, fortæller Bjørn Lindhardt Wils til Ekstra Bladet.

Den australske mand fra Sydney kunne meddele, at han havde fundet en pung, som muligvis tilhørte Bjørn. En pung, som Bjørn havde mistet for 17 år siden.

Australieren havde fundet pungen godt klemt ned i en sort læderstol, som han havde købt hos en antikforhandler i Sydney. Derfor kontaktede han straks Bjørn på Facebook for at få afklaret om, det rent faktisk var Bjørns pung, hvilket hurtigt kunne bekræftes.

Ekstra Bladet har set korrespondancen mellem Bjørn og australieren, hvor det tydeligt fremgår, at begge parter er noget overraskede over det specielle fund.

Fra Fyn til Sydney

Det gik pludselig op for Bjørn, at den sorte læderstol, manden havde købt i Sydney, engang havde stået i hans fars sommerhus på Fyn, og at hans pung måtte være gledet ned et sted i stolen og lagt sig i skjul for cirka 17 år siden.

For mere end ti år siden var han nødt til at sælge stolen, da sommerhuset skulle sælges.

- Jeg solgte den til et ældre ægtepar i Jylland, som havde plads til store møbler. Hvordan den stol så er havnet i Australien, det aner jeg virkelig ikke, fortæller Bjørn Lindhardt Wils til Ekstra Bladet.

I 17 år har Bjørns pung ligget fastklemt i den sorte læderstol. Foto: Privat

- Det er jo helt vildt, at min pung pludselig dukker op hele 17 år efter. Stolen er jo heller ikke et møbel, der er moderne i Danmark, så det undrer mig heller ikke, at den skulle helt til Australien for at få et hjem, tilføjer han.

I pungen var både Bjørns gamle kørekort, sygesikring, tog-kort, studiekort, og et levn fra fortiden - et Blockbuster-kort.

Flere af de kort der var i Bjørns pung, er dateret til starten af 00'erne. Den australske mand fotograferede dem og sendte dem til Bjørn, som han havde lokaliseret på sociale medier. Foto: Privat

- Jeg var ret forvirret til at starte med, for jeg har selv boet i Australien, men det er kun ti år siden, så jeg tænkte først, at det måske var en af mine gamle studiekammerater, der havde fundet den, fortæller Bjørn.

- Er du sikker på, at du ikke bare har tabt pungen i Australien?

- Jeg havde slet ikke været i Australien, da jeg mistede pungen for omkring 17 år siden. Jeg kan også se, at stolen er den, vi havde stående i min fars sommerhus. Den havde sådan nogle hjul, der lavede mærker i gulvet, siger Bjørn.

Bjørn holdt efterfølgende kontakten med den australske mand, der gerne ville vide mere om stolen, og hvordan Bjørns pung var havnet der.

- Jeg sendte ham et billede fra det sted, hvor stolen havde stået, og forklarede, at det er en, jeg har arvet fra min far. Manden fortalte også, at han går meget op i møbler og altid selv prøver at finde historien bag dem, så han var meget glad for det, jeg kunne fortælle om den, siger Bjørn.

Det var i denne stol den australske mand fandt Bjørns pung. Foto: Privatfoto

Den 43-årige fynbo tilføjer, at det nok i virkeligheden siger mere om vores rengøringsvaner, at pungen kan gemme sig i stolen i så mange år.

En del af historien

Selvom den australske mand har tilbudt at sende pungen til Danmark, har Bjørn bedt ham beholde den.

- Jeg tænkte, at det var en del af historien, så jeg så ingen grund til, at han skulle sende den. Jeg har heller ikke spurgt, om der var penge i, for jeg var studerende på det tidspunkt, så det siger sig selv, siger Bjørn og griner.

Glad for henvendelsen

Bjørn, som rejser meget med sin familie, skulle i år selv have kørt til Mongoliet og Afghanistan i familiens firehjulstrækker. Den plan blev dog drastisk afbrudt af coronapandemien.

- Vi nyder jo virkelig at rejse i vores familie, så vi hungrer lidt efter at kunne komme afsted. Derfor er det rart af få sådan en besked fra det store udland. Det siger jo lidt om, hvor lille verden i virkeligheden er, tilføjer han afsluttende.

