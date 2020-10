Mistede surfbræt - dukkede op 8.000 kilometer væk

En (u)heldig surfer har genfundet sit surfbræt efter to år

Doug Falter fra Hawaii havde egentlig opgivet at se sit surfbræt igen.

I 2018 flød det nemlig til havs, da en stor bølge trak det med ud i Stillehavet.

Og da ingen lokale fiskere kom tilbage med surfbrættet, der ellers betød meget for Falter, opgav han al håb.

Det skriver AFP.

Men så...

En dag tikkede en Facebook-besked ind fra den anden side af Stillehavet.

Beskeden var fra Giovanne Granzuela, en skolelærer fra Sarangani i Filippinerne, 8000 kilometer fra Hawaii.

Han havde netop købt Falters surfbræt af nogle lokale fiskere, der havde samlet brættet op under en fisketur.

Heldigvis havde Falter skrevet sit navn bag på surfbrættet, og da navnet to år senere stadig kunne ses endnu, gik Granzuela til tasterne.

Nyt venskab

Granzuela fortæller til AFP, hvordan han drømmer om at lære at surfe:

'Indtil videre kan jeg bruge hans (Falters red.) surfbræt. Jeg har sagt til ham, at jeg vil passe godt på det,' siger Granzuela.

De to surfere fra hver sin side af Stillehavet har aftalt, at Falter skal komme og hente surfbrættet selv, når coronarestriktionerne på rejser engang forsvinder.

I mellemtiden er Falter begyndt at lave små instruktionsvideoer til nye surfere og rejse penge til den skole, hvor Granzuela underviser.

For Falter er der nemlig kun en lykkelig slutning på det moderne eventyr: At få sit surfbræt igen - og lære Granzuela at surfe.