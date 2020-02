Mister 3.108.000.000.000 kroner

Frygten for coronavirussen har givet så store økonomiske kvaler, at aktiemarkederne verden over er styrtdykket.

Verdens 500 rigeste personer har den seneste uge samlet set mistet omkring 3.108 milliarder danske kroner af deres formuer, som følge uroen på aktiemarkedet.

Det skriver Bloomberg.

I løbet af coronaepidemien har det stået værst til hos grundlæggeren af Amazon.com Jeff Bezos, medstifteren af Microsoft Bill Gates og formand for LVMH Bernard Arnault. Som de tre rigeste i verden har de samlet set mistet 210.000 milliarder af deres formuer.

Selvom aktiemarkedet har været påvirket i længere tid, så har den seneste uge resulteret i store tab for dem, der har store formuer. Øverst på listen er Jeff Bezos med det største tab på i alt ca. 83.300 milliarder.

Flere fabrikker i Kina er lukket ned på grund af coronavirus og det kan mærkes hos medstifteren af Tesla Elon Musk.

På trods af, at han kun er nr. 25 på listen over verdens rigeste personer, så er han den med det fjerde største tab denne uge på ca. 63.000 milliarder.

Det er både de europæiske og amerikanske børser, der er udfordret efter coronavirussens spredning til flere dele af verden, og mandag endte det ledende danske aktieindeks C25 med det næststørste endagsfald.

Corona - fakta Det første tilfælde af Coronavirus blev fundet i den kinesiske by Wuhan i december 2019. Siden da er mere end 82.000 personer blevet smittet - heraf langt de fleste i Kina. Over 2800 mennesker er indtil videre bekræftet døde af virusset, mens næsten 33.000 er erklærede raske. Senest har epidemien bredt sig til Italien, hvor flere hundrede mennesker er blevet smittet i den nordlige del af landet, ligesom omkring 1000 mennesker er i corona-karantæne på Tenerife i Spanien. Heraf en del danskere. Det første danske tilfælde - en TV2 ansat, der havde været på skiferie i Italien - blev bekræftet torsdag.

Corona giver aktieindeks det største fald siden 2016