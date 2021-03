Mister alt på investeringstrick

Kender du mere til sagen? Er du investor eller kender du personerne bag firmaet? Del din viden i en mail til tech@eb.dk. Fortrolighed gives, hvis det ønskes

Hvor er vores penge?

Det spørgsmål har en række af investorer fra Jylland de seneste måneder forgæves forsøgt at finde ud af, efter at de har puttet deres opsparing og pensionspenge i firmaet Capverto og idéen om at lave en international cryptobank, som iværksætteren René Fürster Simonsen fra Viborg står bag.

- Jeg har opgivet at få mine penge retur. Helt og aldeles, siger 37-årige Alex Lundsby fra Skals, der lige siden sit første møde i 2017 med iværksætteren har fortrudt, at han ikke beholdt sine penge i banken.

De 178.222 kroner, han investerede i tillid til løfterne, er nemlig væk.

Ruineret af tomme løfter

Alex Lundsby tror ikke, at han ser sine penge igen. Foto: Ernst van Norde

Lovede sikkerhed

René har ifølge investorerne – der også tæller flere politifolk – med hjælp fra venner og deres netværk har fået et ukendt antal danskere til at investere penge i firmaet.

Ofte er der tale om mindre beløb på nogle få tusind kroner, men også i nogle tilfælde op mod en million kroner. Sidstnævnte kategori er Kim Juul Herløv fra Viborg i. Og han føler sig taget groft ved næsen.

- Jeg går med, fordi René fortæller, at det er en topsikret konto, vi sætter pengene ind på. Og han siger, at der er et garanteret afkast fra mining af kryptovaluta.

- Vi kan også senere se, hvordan pengene voksede på de netkonti, som nu er blevet slettet, siger Kim Juul Herløv om grunden til, at han i sin tid smed penge i projektet, der undervejs gjorde ham til papirmillionær.

- Hvorfor investerer du dine penge og får andre til at gøre det, når det alene sker på nogle løfter, men uden en underskreven aftale?

- Fordi jeg har tillid til René. Han virker meget overbevisende i alt det materiale, som han præsenterer elektronisk for mig og andre. Med grafer og udvikling og fremtiden for bitcoin.

Bitcoin-fælden: Hold dig væk fra at gamble

Kim Juul Herløv har ikke kun mistet penge på eventyret i Capverto. Undervejs troede han nemlig så meget på ideen, at han fik venner og familiemedlemmer med på ideen. Alle har nu tabt deres oenge. Foto: Ernst van Norde

Tillid er væk

I dag kan den tillid ligge på et meget lille sted. Også fordi investorerne i månedsvis er blevet holdt hen med nye bortforklaringer, når de har forsøgt at opklare, hvor deres penge er blevet af.

- Når ting ikke lykkes for René, finder han en årsag, der er gunstig for ham, lyder kritikken fra Kim Juul Herløv.

Han har undervejs været ven med Rene Fürster Simonsen og i begyndelsen dybt involveret i arbejdet med Capverto. Det er dog for længst slut.

- Vi får alle mulige søforklaringer om, at pengene desværre er væk og brugt på noget andet.

- Men det skal vi ikke være bekymrede for, fordi han har nogle andre tiltag i gang, så vores penge kommer lige om en måned eller tre.

Selvom René Fürster Simonsen på papiret ikke har stået for ledelsen af Capverto, er det ifølge investorerne ham, der har truffet og stadig træffer beslutningerne. Privatfoto

Vil intet sige

Ekstra Bladet har de seneste uger forgæves forsøgt at få et interview med René Fürster Simonsen. Han afviser kort i telefonen og senere på mail at svare på den kritik, som investorerne nu rejser mod ham.

Han mener, at det er de kritiske investorer, der har et problem. Blandt andet fordi de ifølge ham ulovligt har opsøgt ham på hans privatadresse for at få en forklaring på, hvor deres penge er blevet af.

Han mener også, at de har udsat ham for injurier og bagvaskelse ved på Facebook at kritisere ham og driften i Capverto.

’Jeg har rådført mig med min advokat, Adam Elkheir fra Jensen Advokatfirma, som har bedt mig om ikke at kommentere på sagen, da der p.t. kører en sag om injurier/bagvaskelse,’ lyder det i hans mailsvar til Ekstra Bladet.

Heller ikke René Meldgaard Andersen, der i dag er indsat som administrerende direktør i Capverto, har ønsket at udtale sig.

Kender du mere til sagen? Er du investor eller kender du personerne bag firmaet? Del din viden i en mail til tech@eb.dk. Fortrolighed gives, hvis det ønskes