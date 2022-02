Mister halvdelen af sin eksport

Rusland har en central plads i hjerterne på de syv ansatte hos Bovi-Denmark, som hvert år sælger 10.000 kvæg og avlsdyr til udlandet. De 5000 af dem købes af russiske landmænd, som ovenikøbet er blandt de kunder, der betaler den bedste pris for dyrene.

Men med russernes invasion i Ukraine er der udsigt til så hårde sanktioner fra Danmark og vesten mod Rusland, at Bovi-Denmark godt kan skyde en hvid pil efter sin største kunde.

- Det rammer også de danske landmænd, fordi priserne på deres dyr vil falde, forudser Martin Kristensen konsekvenserne af en handelsblokade med Rusland. Foto: Anders Brohus

- Situationen i Ukraine har allerede fået konsekvenser ved, at rublen styrtdykker. Derfor har russerne selvfølgelig ikke den samme købekraft, og så sælger vi ikke i samme målestok til dem som før, forklarer Martin Kristensen, der er direktør i det sydjyske firma med base i Vejen.

Netop som Ekstra Bladet taler med Martin Kristensen, er han vært for tre russiske kunder, men ingen af dem har ønsket at udtale sig om sanktioner, krig eller Putin.

Martin Kristensen er fortrøstningsfuld i forhold til at finde nye markeder, selvom det ærgrer ham, at storpolitik nu stikker en kæp i hjulet på hans virksomhed.

- Det er på ingen måde acceptabelt bare at invadere et andet land, men russerne ser på Ukraine med andre øjne end os. Mens vi kalder Putin en aggressor, så mener russerne, at der er nødt til at være en bufferzone mellem dem og Nato, siger Martin Kristensen.

Varen finder altid sin køber

På spørgsmålet om, hvordan Martin Kristensen har det med, at nogen mener, at han handler med en diktator, svarer han uden tøven:

- Nu er det ikke Putin, jeg laver forretning med, jeg bedriver handel og ikke politik. Vi sælger fødevarer til helt almindelige mennesker, og det har jeg intet problem med, siger direktøren i den 40 år gamle virksomhed.

På dagen for russernes invasion af Ukraine havde Martin Kristensen og Bovi-Denmark tre russiske kunder på besøg. Ingen af dem ønskede at sige noget til Ekstra Bladet om sanktionerne eller invasionen. Foto: Anders Brohus

Selvom de snarlige sanktioner vil gøre ondt, så er Martin Kristensen ikke bekymret for hverken sin egen eller firmaets fremtid.

- Jeg synes, man bør tænke sig rigtig godt om, inden man indfører sanktioner. Hvem kommer det til at gøre mest ondt på i den sidste ende. Måske bliver meget mere besværligt, men varen finder altid sin vej, når der er en kunde, siger den 55-årige far til tre teenagere, der køber sine dyr hos danske landmænd og sætter dem i karantæne i en måned, inden de sælges videre til udlandet.

Det endte godt i 2014

Med erfaringerne fra sanktionerne i kølvandet af Ruslands annektering af halvøen Krim i 2014 kan Bovi-Denmark og branchen i det hele taget måske hænge hatten på, at selvom der også dengang blev blokeret for handel med Rusland, så førte sanktionerne dengang faktisk til forbedrede forhold for de russiske landmænd.

- De øgede deres egenproduktion og fik tilskud til avlsdyr. Det betød i sidste ende, at de ville betale mere for vores dyr, da sanktionerne blev ophævet, fortæller Martin Kristensen.

Martin Kristensens hverdag påvirkes negativt af Putins invasion i Ukraine, men det rokker ikke ved hans optimisme på den lange bane. Foto: Anders Brohus

Der er plads til cirka 2000 dyr i Bovi-Denmarks i alt seks karantænestalde. Måske brænder firmaet inde med halvdelen af det nuværende lager, men kun for en kortere bemærkning, forudser Martin Kristensen.

- Det er muligt vi i en periode skal tilpasse os og måske afskedige nogle medarbejdere, men jeg er overbevist om, at vi nok skal finde nye kunder.