Mister retten til løn: En katastrofe

Landets kommuner må ikke længere udbetale løn til meritstuderende på pædagoguddannelsen. Det skriver TV 2 Lorry.

I årevis har medarbejderne fået tilbudt ordningen, hvor de har modtaget deres almindelige løn, mens de sidder på skolebænken det første år.'

Men den 1. december meddelte KL i et brev til kommunerne, at den ordning er fortid.

Det skyldes, at der ifølge KL ikke er nogen hjemmel i overenskomsten til at sende pædagogmedhjælpere på meritpædagoguddannelse med fuld løn. I stedet vil fremtidige studerende modtage statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) det første år på uddannelsen.

Satsen er i 2023 på 2.733 kroner om ugen, hvilket er noget lavere end den løn, man ellers ville have fået.

Og det er kommet bag på flere fagforbund.

Annonce:

- Det er en katastrofe for det pædagogiske område, at vi ikke kan få uddannet de medarbejdere, der i mange år har lagt tid og arbejde i at udvikle byens børn, siger Kirsten Gunvor Løth, der er formand for Landsforeningen for Socialpædagoger, til TV 2 Lorry.

Samme melding kommer fra Pædagogernes Fagforbund, BUPL

- Det kom som et lyn fra en klar himmel. Det er noget, som vi er meget bekymrede for. For skal en hjemmel i virkeligheden stoppe noget, som er en virkelig populær ordning? En ordning, som kommunerne gerne benytter, og som har en masse studerende, der er glade og tilfredse, siger Elisa Rimpler, der er formand for BUPL.

Anderledes lyder det dog hos KL:

- Rekrutteringsudfordringerne og krav om minimumsnormeringer på dagtilbudsområdet gør, at kommunerne i stigende omfang tænker i at uddanne allerede ansatte medarbejdere. Det er rigtig fornuftigt.

- Vi er dog blevet gjort opmærksomme på, at nogle kommuner har givet fuld løn under meritpædagoguddannelsen, og det er der desværre ikke hjemmel til. Derfor skal de kommuner, der har gjort brug af dette, stoppe med den praksis, siger Kristian Heunicke, der er direktør i KL.

Annonce:

Han forklarer videre, at det gælder for alle, som har søgt ind på uddannelsen efter den 1. december 2022.

På et møde i Kommunernes Lønningsnævn den 20. december blev det besluttet, at det ikke gælder de studerende, der allerede er i gang med uddannelsen, eller som har fået godkendt uddannelsen inden den 1. december og derfor skal påbegynde uddannelsen i 1. kvartal 2023.