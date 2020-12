Mister tusindvis af julegæster

Såret bløder stadig mere end et døgn efter, at statsminister Mette Frederiksen (S) med en af de skarpeste knive fra blokken lukkede alle restauranter og caféer i blandt andet Aarhus frem til 3. januar.

Statsministeren foretog det smertefulde snit med sin og myndighedernes anden nedlukning på ni måneder på det værst tænkelige tidspunkt. Netop som en perlerække af julefrokoster var rullet i gang og varslede travlhed og indtjening for en i forvejen hårdt ramt branche, drejede statsministeren nøglen om i folkesundhedens navn og for at beskytte alle de glade julegæster mod yderligere covid-19 smittespredning.

- Ingen kan være uenig i, at sundhed går over alt andet, men jeg er uenig i fremgangsmåden. Hvorfor blev vi med de daglige erfaringer fra branchen ikke hørt på forhånd, og hvorfor gennemfører man ikke lukningen på en mere differentieret måde med afsæt i læren fra foråret, siger Martin Hauge, der sammen med sin lillebror, Kasper, er indehavere af spisestedet Carlton på Pustervig Torv i det centrale Aarhus foruden Teaterbodega, Restaurant Seafood og Pavillonen andre steder i byen.

Martin Hauge får en snak med Sabina Drachmann Sunne uden for Carlton. Sabina rammes også af nedlukningen, idet hun er indehaver S´vinbar i klostergade ikke langt fra Carlton. Foto Ernst van Norde

Således rammer nedlukningen med firdobbelt styrke, og Martin Hauge vurderer, at op mod 3-400 gæster i gennemsnit alle dage frem mod nytår nu går tabt samtidig med, at en hel del planlægningsarbejde har været forgæves.

- Vi køber heldigvis råvarer ind fra dag til dag og til flere mindre steder, så på det felt, kan vi leve med det, siger Martin Hauge, der heller ikke forventer at skulle fyre nogle af sine i alt 40 ansatte på de de fire spisesteder og caféer.

Det hjalp - og hjælper - lønkompensation med at forhindre, selvom statens tilskud ikke dækker langt fra tab forbundet med en tvangslukning.

Gæster viser utrolig disciplin

Allerede søndag aften galopperede rygterne om en ny nedlukning i stil med den første i marts for restauranter og caféer. Martin Hauge sov derfor ikke godt natten til mandag. Han havde håbet, at et eventuelt nyt coronakvælertag på hans erhverv havde kunnet vente til efter højsæsonen i december, men når det alligevel skulle være, at det kunne gennemføres på en mere smidig måde end i foråret.

Det sidste bygger han især på en næsegrus beundring for alle de mange gæsters opførsel og adfærd, efter at Carlton og alle andre restaurationer fik lov til at genåbne i maj efter den første nedlukning.

Især de gode erfaringer med meget disciplinerede gæster og værnemidler som mundbind, når man står op, har ifølge Martin Hauge givet grobund for, at hans caféer og spisesteder har kunnet holde åbent under coronakrisen på en forsvarlig måde. Det så han gerne fortsætte trods stigende smittetal. Foto Ernst van Norde

- Vores gæster har udvist en helt utrolig disciplin og respekt for den sårbare situation, som vi jo alle har været i med op- og nedture i smittetallene siden marts. Jeg fatter ikke, at man så ikke denne gang har sagt, at caféer og spisesteder, hvor folk sidder ned og sjældent drikker sig fulde, ikke kan holde åbent med krav om afstand, skærme og mundbind.

- Det har vi jo vist over en bred kam, at vi godt kan styre. Jeg mindes ikke umiddelbart at have hørt om en eneste smittekæde, der er opstået på en café eller restaurant, siger den 41-årige restauratør og familiefar.

Mere ro i maven

Martin Hauge har i kraft af sin og brorens økonomisk velkonsoliderede virksomhed og mange års erfaringer via overleveringer fra sine forældre, der i øvrigt driver Rådhus Kaféen få hundrede meter væk, modstandskraft over for en ny lukning.

- Økonomisk gør det mere eller mindre ondt på alle i branchen. Heldigvis mindre på os. Men det ændrer ikke ved, at jeg frustreres over måden, myndighederne og politikerne griber denne nye nedlukning an og for eksempel skeler mere til udlandet, hvor der er flere eksempler på mindre restriktive nedlukninger i forhold til vores branche, siger Martin Hauge og kaster et blik ud blandt Carltons mange gæster denne sidste dag inden alt igen bliver tomt.

- Jeg går trods alt ind til den her omgang med mere ro i maven, fordi vi har prøvet det før. Vi ved, vi kan klare det og vigtigst af alt, at alle vores loyale gæster vender tilbage.

Mettes menu gør ondt