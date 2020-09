Mit døende familiemedlem mangler pension

Hej Puk

Et familiemedlem tæt på mig har fået diagnosticseret uhelbredelig kræft. De har oplyst, at han næppe har mere end seks måneder tilbage at leve i.

Da han hverken har kone eller børn, er jeg trådt til som en form for hjælper for ham i den sidste periode af hans liv, hvor der er rigtig mange praktiske ting, der skal ordnes, men som han slet ikke selv kan overskue, da hans fokus er et helt andet sted – og fordi hans kræfter slet ikke rækker.

Det er meget, meget forvirrende for mig, da jeg oplever, at systemet er helt lukket til – jeg føler, jeg rammer en mur, hver gang jeg henvender mig til kommunen eller andre myndigheder.

Problemet er, at han har levet af sine egne penge, det vil sige, han har haft en opsparing, han har levet af. Han har hverken været medlem af en fagforening eller a-kasse. Derfor går jeg ud fra, at han ikke har ret til dagpenge eller sygedagpenge?

Jeg har læst om at søge førtidspension, men jeg er bange for, at han dør, inden han får den. Alene al den tid der går med at få fat på nogle i en kommune!

Så spørgsmålet er, hvad gør jeg for at hjælpe ham med at få forsørgelse i hans sidste tid?

Med venlig hilsen

en bekymret pårørende

Kære pårørende

Hvor er du sej, at du påtager dig den opgave! Det er vitterlig en stor opgave at tage ansvaret for alt det praktiske for et menneske, der er ved at dø. Både følelsesmæssigt og i forhold til de praktiske opgaver, du spørger om her.

Systemet er ikke smidigt, og det er jo ikke ligefrem, fordi der står nogle på spring for at oplyse dig om de muligheder, man har.

Det undrer mig, at man på hospitalet ikke har rådgivet og vejledt ham i, hvordan han søger om førtidspension. De har jo tilknyttet en socialrådgiver, som man kan få en samtale med.

Når det drejer sig om terminale forløb på kræftafdelingerne, er jeg overbevist om, at det normalt er muligt for at få vejledning af dem. Men tiderne skifter, og der bliver skåret ned på socialrådgiverne på hospitalerne. Det er rigtig skidt for dem, der bliver syge og har brug den hjælp!

Men der er faktisk en hurtig og ret enkel måde, dit familiemedlem kan få hjælp på.

Socialrådgiver Puk Sabber bestyrer den sociale brevkasse. Foto: Jakob Boserup

Du skal få ham til at underskrive en samtykkeerklæring, hvor han gør dig til partsrepræsentant. På den måde kan du handle på hans vegne og få svar fra myndigheder.

Da han er terminal, skal hans ansøgning om førtidspension behandles som en ’åbenlys sag’, hvilket vil sige, at sagen kan behandles uden om rehabiliterimgsteamet – det vil få tingene til at gå hurtigere igennem systemet, som jo ellers godt kan arbejde lidt langsomt.

Du tager et stykke papir, hvorpå du skriver:

’Jeg XXX ansøger hermed om førtidspension på det forliggende grundlag, jf. pensionslovens paragraf 17, stk. 2, da jeg er terminal kræftpatient med en levetid på seks måneder tilbage.’

Så går du ind med hans NemID på www.sundhed.dk og printer de sidste epikriser (en epikrise er en skriftlig overlevering af lægefaglige oplysninger fra en læge til en anden læge, red.) fra hospitalet og vedlægger dem ansøgningen.

Så bør der ikke gå mange uger, før han har sin førtidspension. Det plejer ikke at tage særlig lang tid i sådanne typer af sager; det er i hvert tilfælde min erfaring.

Jeg er ked af, at din pårørende ikke har fået bedre hjælp til at få sin forsørgelse på plads. Det burde i hans situation være en formssag i et velfærdssystem.

Med venlig hilsen Puk