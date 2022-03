Mit.dk virker omsider

Den nye digitale postkasse Mit.dk virker onsdag eftermiddag, efter at adgangen til platformen har været lukket ned siden mandag formiddag, hvor den gik i luften.

Det oplyser firmaet Netcompany, som står bag, i en mail til Ritzau.

Firmaet lukkede for adgangen 'for en sikkerhedsskyld', da nogle kritiske driftsforstyrrelser i login-systemet blev konstateret.

- Vi er glade for, at Mit.dk igen fungerer, efter vi har haft driftsforstyrrelser i vores login-system. Det er en ærgerlig fejl, der skete på lanceringsdagen, som vi selvfølgelig beklager meget, siger Thomas Demant, partner i Netcompany, i mailen.

- Så snart vi blev opmærksomme på problemet, valgte vi for en sikkerheds skyld at lukke helt ned for adgangen til Mit.dk, så vi kunne få løst problemet.

Onsdag var således tredje dag i træk, at platformen var ramt af nedbrud. Men det ser ud til at være løst hen på eftermiddagen, oplyser selskabet.