MitID lagt ned: Driften er ustabil

Fra i dag vil danskerne fremover først blive mødt af MitID og ikke NemID, når de eksempelvis skal på e-Boks eller netbank. For nogle er det dog en udfordring i selv bare at få sig oprettet sig på tjenesten

MitID's hjemmeside er lagt ned, og flere oplever problemer med at bruge tjenesten til at logge ind

OPDATERING 13:42: MitID er fortsat nede. Det har nu været nede i snart tre timer.

Der er endnu intet nyt fra Digitaliseringstyrelsen.

MitId er lige nu lagt ned for en stor andel af danskerne, da 'driften i øjeblikket er ustabil på MitID.'

Det bekræfter Digitaliseringsstyrelsen over for Ekstra Bladet.

Det betyder, at man ikke kan benytte MitID til at komme ind på hverken netbank, Min Sundhed, eller hvad man ellers måtte have brug for.

Derudover er også hjemmesiden MitID.dk lagt helt ned.

På Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside skriver de, at de arbejder på sagen.

'Der opleves i øjeblikket ustabil drift på MitID, hvor nogle brugere har problemer med at bruge MitID. Således kan nogle brugere i øjeblikket ikke logge på offentligt og private tjtenester som fx. borger.dk, netbanker mv. ligesom nogle brugere kan have problemer med at godkende online betalinger med MitID. Leverandøren arbejder på højtryk på at stabilisere driften.'

I mellemtiden kan man dog benytte den gamle service NemID, oplyser Digitaliseringsstyrelsen.

Ekstra Bladet følger sagen ...