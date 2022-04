MitID ramt af nedbrud

Klokken 11.36 er MitID fortsat ustabil. Ekstra Bladet har rykket Digitaliseringstyrelsen for et svar, men de er endnu ikke vendt tilbage.

Du har lige fået løn, men hvis du bruger MitID, så kan det være svært at tilgå din lønseddel eller dine penge digitalt.

Det skyldes, at den digitale loginløsning MitID er ramt af nedbrud. Det oplyser tjenesten selv via sin hjemmeside.

Over for Ekstra Bladet bekræfter Digitaliseringstyrelsen, at MitID er ramt af nedbrud.

Kritiseret

Tidligere er MitID blevet kritiseret, fordi skiftet fra NemID til MitID har været besværliggjort af, at knap 900.000 danskere skulle møde op på Borgerservice for at blive tilmeldt den nye tjeneste.

