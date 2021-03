Mitt Romney slog sig selv bevidstløs

Mitt Romney tog noget af et fald i weekenden. Faktisk så voldsomt, at han blev slået bevidstløs og måtte køres på hospitalet for at blive syet.

Det skriver flere amerikanske medier herunder CNN.

Den amerikanske senator fra Utah fortæller til mediet, at han blev syet med 'rigtig mange sting' i sit øjenbryn og øjenlåg.

- Jeg har det bedre, fortæller Mitt Romney til flere reportere ved Capitol Hill i mandags.

Senatoren var taget til Boston for at besøge sine børnebørn, da han faldt og blev kørt på hospitalet. Han tog hjem fra hospitalet igen samme dag.

Mitt Romney vil ikke fortælle, hvad han lavede, da han faldt.

Udpeget af Trump

Romney, der tabte præsidentvalget tilbage i 2012 til Barack Obama, har ikke været på den gode side af mange republikanere.

Han stemte nemlig for at dømme den tidligere amerikanske præsident Donald Trump ved begge rigsretssager.

Optagelserne her viser, hvordan bl.a. andre Mitt Romney måtte ekskorteres væk, da demonstranter angreb Kongressen tilbage i januar.

Under ekspræsidentens tale ved den konservative CPAC-konference, hvor store dele af toppen af Det Republikanske Parti deltog, blev Mitt Romney samt andre republikanere udpeget af Trump, fordi de havde stemte for at dømme ham i rigsretten.

Her sagde Trump, at han blandt andet ville støtte republikanske kandidater, der ville udfordre Romney og andre i de republikanske præmiærvalg.