Mobbet for at være fed: Så blev han fotomodel

Under sine teenage-år blev den i dag 25-årige Austin Shifflett fra den amerikanske stat Virginia udsat for voldsom mobning, fordi han var stærkt overvægtig. Da det var værst vejede Austin hele 146 kilo. Men ved hjælp af en meget streng diæt samt fedme-operationer tabte Austin sig 75 kilo. Og i dag vejer han omkring de 70 kilo. Austin har således tabt sig mere end halvdelen af sin egen kropsvægt.

Det store vægttab forandrede Austins liv totalt. Som teenager var han genert og havde svært ved at aktivere sig selv social. Men i dag medvirker han i diverse tv-udsendelser og har tidligere arbejdet som model. På Instagram har han næsten 30.000 følgere.

Den 25-årige Austin har for det amerikanske medie People tidligere forklaret om sin store forvandling fra 'fed til fotomodel'.

Allerede som ung begyndte Austin at spise for meget junkfood og drikke sodavand. Det førte hurtigt til en kraftig overvægt, der fik de andre børn i skolen i byen Charlottesville i Virginia til at mobbe ham. Han blev kaldt fed og begyndte at trøstespise, så overvægten blev endnu værre.

I tv-programmet 'The Doctors' har Austin også forklaret sin øgende vægt i teenage-årene således:

- Jeg skiftede idræt ud med tv-spil og junkfood. Og så kom min vægt fuldstændigt ud af kontrol.

Austin begyndte som teenager at spise usundt. Det øgede hurtigt hans vægt. (Foto: Ritzau Scanpix)

Austin fortæller også til The People, at hans helt store vendepunkt kom, efter at han havde stillet sig op på en vægt hos en ven, og her opdagede, at han vejede 146 kilo.

- Jeg tænkte, at det ikke kunne være rigtigt. Jeg havde aldrig vejet så meget. Så hoppede jeg ned fra vægten og gik kort efter op på den igen. Og den viste igen 146 kilo.

I dag tilbringer Austin adskillige dage om ugen i et fitness-center og spiser, så sundt, som han kan. At miste halvdelen af sin kropsvægt har dog ikke udelukkende været en dans på roser for Austin. I flere år kæmpede han nemlig med den overflødige hud, der hang på hans krop, efter det store vægttab. Men efter seks år fik han endelig en gratis operation, der fjernede den overskydende hud.