MobilePay indfører månedligt gebyr: Du betaler

MobilePay indfører et månedligt gebyr for deres erhvervskunder. Det kommer til at påvirkekunderne, lyder det fra frustreret forretningsdrivende

Fra 15. oktober indfører MobilePay et månedligt gebyr for deres betalingsløsning på 49 kroner om måneden.

Det oplyser MobilePay i en mail til betalingsportalens erhvervskunder.

Det nye gebyr - eller abonnement som MobilePay kalder det - vil i første omgang blive påført de forretningsdrivende, der benytter sig af MobilePays betalingssystem kaldet Myshop.

MyShop benyttes typisk af mindre erhvervsdrivende, der ikke har en betalingsterminalt tilknyttet deres forretning.

Kunderne betaler

De små erhvervsdrivende betaler i forvejen et gebyr på mellem 30 og 75 ører pr transaktion, der sammen med det nye gebyr kun bliver sendt en vej: videre til kunderne.

Da Thomas Billeschou-Hansen opdagede det nye gebyr tidligere onsdag aftenen, blev han mildest talt irriteret.

Han driver virksomheden AP Energi, der sælger brænde til lokale på Nordfalster.

Betalingerne bliver primært foretaget med MobilePay, fordi løsningen er nem og billig.

- Jeg har en lille biks, hvor jeg sælger brænde. Jeg sælger 10 til 15 læs om måneden. Derfor giver det ingen mening for mig, at betale for en dankort-terminal. MobilePay var den perfekte løsning både for mig og mine kunder, men nu rammer et nyt gebyr. Det er skruen uden ende, siger Thomas Billeschou-Hansen.

Betaling burde være gratis

- Det burde være gratis at betale i Danmark. Men kontanter findes nærmest ikke mere, så vi er alle sammen tvunget til at bruge de her betalingsformer, hvor bankerne kan skrue på gebyret i nærmest det uendelige.

Thomas Billeschou-Hansen er ikke i tvivl om, hvor det nye gebyr vil lande. Nemlig ude hos hans kunder, der nu kan se frem til at betale mere for deres varer.

- Det vælter selvfølgeligt ikke læsset, men det er princippet i det. Man er fuldstændig magtesløs. Hvornår har de sidst sat et gebyr ned?

MobilePay: Det koster penge

Hos MobilePay kan man godt forstå de erhvervsdrivendes kritik, men presseansvarlig Peter Kjærgaard understreger også at betalingsløsningen koster penge at drive.

- Som alle mulige andre virksomheder, skal vi have indtægter og udgifter til at hænge sammen. Derfor har vi kigget på, hvordan vi kan tjene penge på det her på en hensigtsmæssig måde, hvor vi stadig har en hensigtsmæssig prisstruktur samtidig med, vi er den mest konkurrencedygtige løsning, siger Peter Kjærsgaard til Ekstra Bladet.

Peter Kjærsgaard oplyser, at abonnementet den kommende tid vil blive rullet ud til alle erhvervskunder den kommende tid.

Samlet set tæller det omkring 65.000 kunder. Dermed vil MobilePay, når abonnementet er fuldt indfaset tjene 3,1 millioner kroner på det nye gebyr om måneden.

- Vi synes ikke, det er et kæmpe stort gebyr, når man ser på, hvor mange penge der løber igennem MobilePay og hvor meget tjeneste bliver brugt.

- Vi vil altid forsøge at give vores kunder de bedste løsninger, der er mulige. For at gøre det, har vi nogle udgifter og det bliver vi nød til at have dækket, lyder det fra Peter Kjærgaard.