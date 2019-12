MobilePay ramt af nedbrud

MobilePay er lige nu ramt af tekniske problemer.

Det bekræfter Peter Kjærgaard, der er presseansvarlig hos MobilePay, over for Ekstra Bladet.

- Det har været 'on-and-off' i løbet af dagen med MobilePay. Det har kørt ustabilt, og det er fordi, at vi er på Danske Banks netsystemer, og der har man haft problemer. Vi er klar over, at der er nogle problemer igen nu også, og vi kan ikke sige andet, end at vi arbejder benhårdt på at få det til at virke igen, siger Peter Kjærgaard.

- Vi kan ikke sige noget om, hvornår der er styr på det igen, tilføjer han.

Danske Bank oplyser ligeledes på Facebook, at der er problemer med deres systemer, og at det har stået på en stor del af dagen.

Opdateres ...