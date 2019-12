MobilePay slår vanvittig rekord

Telefonen bliver oftere brugt som betalingsmiddel, når forbrugerne køber varer i butikker eller på nettet.

Udviklingen betyder, at MobilePay for første gang har passeret 100 milliarder kroner i overførsler i løbet af et år.

Det oplyser MobilePay, der er ejet af Danske Bank, i en pressemeddelelse.

Oprindeligt var MobilePay alene til private overførsler, når vennerne for eksempel skulle dele regningen på en restaurant. Men siden er den blevet udvidet til også at kunne bruges som betalingsmiddel.

Det er især mobilbetalinger i fysiske butikker og netbutikker, som har drevet fremgangen det seneste år hos MobilePay.

- MobilePay er i dag et betalingsmiddel, som danskerne benytter i alle betalingssituationer.

- Løsningen er blevet en central del af Danmarks betalingsinfrastruktur, siger Torben Gamst Pedersen, direktør for MobilePay, i pressemeddelelsen.

Der har i år været 330 millioner betalinger. Det er 50 millioner flere end i 2018.

Samlet set forventes overførslerne at beløbe sig til 102 milliarder kroner i år. Det er en stigning på 18 milliarder kroner fra 2018.

MobilePay blev lanceret i 2013 og har i dag flere end fire millioner brugere i Danmark.