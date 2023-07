MobilePay: Snart er det helt slut

Bliver du påvirket af de nye regler? Skriv en mail til Ekstra Bladet på 1224@eb.dk eller sms til 1224 (alm. takst)

Digitaliseringstoget brager derudad, og det efterlader tusindvis af danskere på perronen.

Den endelige udfasning af NemID og overgang til MitID er lige på trapperne, og det betyder efterhånden farvel til Danske Banks populære betalingsapp, MobilePay, der snart kun kan bruges, hvis man også har MitID.

Det bekræfter presseansvarlig i MobilePay Peter Kjærgaard over for Ekstra Bladet.

- Vi er i gang med at gå skridtet videre og også udfase NemID, siger han.

- I kan ikke tilbyde nogen form for vej uden om MitID?

- Det kan vi desværre ikke, nej.

NemID udfases endeligt 31. oktober, og det er nu ikke længere muligt for eksempel at hente et NemID-kort.

Dygtigere forbrydere

Ifølge Digitaliseringsstyrelsen er der 57.055 personer, der ikke har oprettet sig på MitID eller anvendt NemID de seneste seks måneder.

Og blandt dem, der bøvler med MitID, men altså lige kan overskue MobilePay, er det med at nyde de hurtige betalinger, mens man stadig kan.

Allerede i januar indledte MobilePay overgangen fra den gamle cpr-identifikation til registrering via NemID og MitID. Men nu er sidstnævnte snart den eneste mulighed.

Og årsagen til udfasningen er ifølge Peter Kjærgaard først og fremmest sikkerhed for MobilePays snart 4,6 millioner danske brugere.

- For ti år siden lagde vi ud med cpr-registrering. Og så har vi øget vores sikkerhedsniveauer i takt med den almindelige dialog med Finanstilsynet og andre myndigheder, i takt med at danskerne er blevet stadig mere vant til højere sikkerhedsniveauer - og i takt med at forbryderne er blevet dygtigere og dygtigere, siger Kjærgaard til Ekstra Bladet.

Han kan ikke oplyse, præcis hvor mange kunder der vil blive ramt, eller hvornår udfasningen er helt gennemført.

- Kan sagtens se problemet

Hos MobilePay har Peter Kjærgaard forståelse for, at det gør det svært for kunder uden MitID. Han er dog ikke bekymret for kundeflugt.

- I er ikke bange for at miste kunder på det?

- Nej, det er vi faktisk ikke. Vi kan godt miste nogle her og nu. Men det er jo meget svært at klare sig uden MitID nu om dage, for pludselig kan du heller ikke komme ind i din netbank eller hos Skart fordi alle udfaser NemID, siger han og fortsætter:

- Det er ikke, fordi jeg ikke sagtens kan se problemet for dem, der har svært ved det digitale. Men vi er jo nu engang en digital løsning, og vi skal hele tiden sikre, at vi servicerer de nyeste sikkerhedsløsninger til de forskellige iPhone- og Android-modeller. Det er vores bundne opgave.

Fra i dag vil danskerne fremover først blive mødt af MitID og ikke NemID, når de eksempelvis skal på e-Boks eller netbank. For nogle er det dog en udfordring i selv bare at få sig oprettet sig på tjenesten Det er er ikke lige nemt for alle at gennemskue det nye digitale system

