Mobilnetværk nede: Kunder kan ikke ringe

Teleselskaberne Yousee og Telmore, der er ejet af TDC, er ramt af et større nedbrud på deres netværk.

Det bekræfter kommunikationsansvarlig hos TDC Anders S. Brandtoft skriftligt over for Ekstra Bladet, ligesom både Yousee og Telmore skriver det på Facebook.

Konsekvensen af nedbruddet er ifølge flere kommentarer på Yousees Facebookprofil, at flere af selskabets kunder ikke kan ringe fra deres telefon eller modtage opkald.

TDC oplyser over for Ekstra Bladet, at det ikke er alle kunder, der er ramt.

- Vi ved ikke endnu, hvor mange kunder, der har været ramt. Det arbejder vi på at finde ud af.

Klokken 11 søndag formiddag oplyser TDC, at problemet er ved at være løst, og at flere og flere kunder kommer tilbage på netværket. Hvornår alle er tilbage, kan TDC ikke oplyse, men flere og flere kommer løbende på netværket.

Problemer med at kontakte politi og sygehuse

Københavns Politi oplyste på deres Twitter søndag formiddag, at der var problemer med opkald til 1-1-2 via flere telesekskaber.

Der er i øjeblikket problemer med opkald til 1-1-2 via et eller flere teleselskaber. Hvis du oplever problemer prøv da eventuelt med en anden telefon. #politidk — Københavns Politi (@KobenhavnPoliti) May 12, 2019

Ifølge Michael Andersen, vagtchef hos Københavns Politi, skulle man dog snart være oppe at køre igen:

- Det går den anden vej. Man har fået renset kablerne, så det kører igen. Folk vil opleve, at de virker igen inden for kort igen.

Vagtchefen tør ikke sige om problemet er relateret til nedbruddet hos Yousee og Telmore.

Region Syddanmark oplyser til Ritzau, at det ikke er muligt at kontakte sygehuse i regionen. Folk har derfor ringet 112 for at komme i kontakt med sygehusene. Men det overbelaster nødnummeret - og regionen opfordrer derfor folk til ikke at benytte 112, medmindre det er nødvendigt.

Afviser ikke kompensation

Hvor længe nedbruddet har stået på vides endnu ikke, men flere Telmore-kunder fortæller til Ekstra Bladet, at de har haft problemer med at ringe og modtage opkald siden lørdag aften.

Om de pårørte kunder kan se frem til en kompensation er for tidligt at sige, oplyser TDC, der vil forholde sig til det spørgsmål senere.

