Mod alle odds: Kroejerpar holder hovedet oven vande

For ejerne af Svostrup Kro i Midtjylland endte massiv modgang med at blive til uventet medgang og optimisme

Vendingen om, at ét uheld sjældent kommer alene, kan ægte- og kroejerparret Drajan Sljivic og Kathrine Leth Nielsen skrive under på.

De er for nylig kommet ud på den anden side af, hvad der endte med at blive mere end et års massiv modgang, hvor det ene mareridt afløste det andet.

Først med voldsomme oversvømmelser i februar i fjor og siden coronapandemien, der tog et nyt, langvarigt kvælertag på den populære midtjyske kro nordøst for Silkeborg.

Selvom der har været mange ærgrelser overskygges disse til overflod af de mange positive oplevelser i kølvandet af de umiddelbart ødelæggende vand- og coronakriser. Foto: René Schütze

Men mod alle odds kan Dragan Sljivic og Kathrine Leth Nielsen nu også skrive under på, at de er kommet styrket ud af modgangen, der i runde tal betød tab på to millioner kroner. Ligeligt fordelt mellem en million på oversvømmelserne og en million på coronanedlukningerne.

- Som barn af Balkankrigen er jeg ikke typen, der så nemt lægger mig ned og giver op. Samtidig har utallige frivillige rakt en hjælpende hånd frem. Dem, der har været her til dåbs-, konfirmations-, bryllups-, fødselsdagsfest eller til et begravelsesarrangement har med deres frivillige hjælp og engagement vist os, at Svostrup Kro er et historisk sted, der betyder meget for dem.

Billedet her er fra sidste år, hvor kroejer Dragan Slijvic har taget opstilling ved skiltet, som normalt henviser gæster fra vandsiden hen til kroen. Foto: Anita Graversen

Dragan Sljivic, der sammen med sin hustru har ejet Svostrup Kro siden 2016, lægger ikke skjul på, at hjælpen fra både private og sponsorer gjorde en kæmpe forskel i kampen for at overleve kriserne.

- Hjælpepakkerne fra staten havde også stor betydning, tilføjer den kroatisk-fødte kroejer om blandt andet statsfinansierede tilskud til lønninger af de i alt 60 medarbejdere, som derfor alle beholdt deres job.

Hav af afbestillinger

For 41-årige Dragan Sljivic står især én oplevelse glasklart i erindringerne.

Det var, da han efter at have knoklet i døgndrift i en måned i træk for at holde vandmasserne fra den nærliggende Gudenåen på afstand, endelig kunne se en ende på det hele.

- Jeg gik netop og glædede mig over, at vi nu havde tørlagt så meget af haven og terrassen bag kroen, at gæster igen kunne sidde og kigge ud på naturen. Men så kom min kone og sagde, at vi havde fået et hav af afbestillinger, fordi Danmark skulle lukkes ned som følge af coronapandemien, fortæller kroejeren om nummer to gok i nøden.

Kathrine Leth Nielsen og Dragan Sljivic har knoklet i døgndrift for at holde Svostrup Kro oven vande. Foto: René Schütze

Dragan Sljivic og Kathrine Leth Nielsen har især lært to ting det seneste halvandet års tid.

- Forsikringen dækker stort set aldrig. Du kan ligeså godt spare penge på den post og i stedet bruge dem på at klimasikre dig for egen regning. Man kan heller ikke regne med det offentlige, som jo skal sørge for, at Gudenåen ikke oversvømmer sine omgivelser, siger Dragan Sljivic med et sjældent suk.



Forening vil bevare Svostrup Kro 'Foreningen til bevaring af Svostrup Kro' er et håndgribeligt vidnesbyrd om, at ikke kun ejerne og de ansatte på den populære kro kerer sig om stedets overlevelse og plads på danmarkskortet. Foreningen opstod som et folkeligt forsøg på at mobilisere både privat og professionel hjælp mod de oversvømmelser i februar i fjor, som truede med at ødelægge dele af den velbevarede kro klos op ad Gudenåen en halv snes kilometer fra Silkeborg. Kroejer Dragan Sljivic vurderer, at der skal bruges cirka halvanden million kroner på at klimasikre kroen i de kommende år. Det skal blandt andet ske ved at hæve haven - græsplænen - foran terrassen bag kroen med en halv meter. Samtidig skal dræningssystemet forbedres og gøres langtidsholdbart. Håbet er, at 'Foreningen til bevaring af Svostrup Kro' kan være med til at rejse midler, der kan finansiere klimasikringen. Vis mere Vis mindre

Selvom der har været mange ærgrelser overskygges disse til overflod af de mange positive oplevelser i kølvandet af de umiddelbart ødelæggende vand- og coronakriser.

Må sige nej til hundredvis

Det tæller blandt andet 20 procent flere gæster og en solid plads på landkortet som følge af den megen omtale af oversvømmelserne og omverdenens prompte og positive reaktioner i form af frivillig hjælp og sponsorater i så stort tal, at kroejerne har måttet takke nej i visse tilfælde.

- Svostrup er jo kun en lille landsby med få hundrede indbyggere, men nu er vores kro jo kendt vidt og bredt takket være disse ting, fastslår Dragan Sljivic og sætter yderligere en streg under, hvordan modgang blev til medgang for den gamle kro.

- Der er dage, hvor vi må sige nej til 200 bestillinger, fordi vi simpelthen ikke har plads til alle de gæster, der gerne vil være her. Det er både godt og skidt, for vi ville rigtig gerne kunne åbne dørene for alle.

Dannebrog vajer igen over Svostrup Kro, der har fået godt gang i butikken efter sidste års modgang. Foto: René Schütze

Kroejerparret peger på et par andre faktorer, der har sat fart i udviklingen - både med den stigende efterspørgsel og vandmasserne fra Gudenåen.

- Silkeborg er blevet dobbelt så stor på få år, og motorvejen fra Aarhus til Vestjylland har også sat fart i udviklingen og belastet miljøet i en grad, som man nok ikke havde forudset, påpeger Dragan Sljivic.