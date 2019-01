Mod der smitter

Tale til uddelingen af Victorprisen 2018

Jeg står her foran jer i dag som en kvinde, der vil kæmpe til det sidste med alt hvad jeg har, med alt hvad jeg indeholder og alt hvad jeg består af. Jeg står her foran jer, fordi jeg vil bekæmpe undertrykkelse af kvinden i alle afkroge i vores samfund. Jeg er ligeglad med om hun er hvid, brun eller sort. Jeg er ligeglad med om undertrykkeren er jøde, muslim, kristen eller Ateist. Jeg er ligeglad med om jeg bliver kaldt Kufaar, vantro eller hedning. Det vigtigste for mit eksistensgrundlag i dag er at kæmpe for kvinders frihed til at eksistere. Kvinders frihed til at vælge sin udkårne. Til at leve det liv hun ønsker at leve. Ingen kulturer, religioner, eller traditioner er perfekte, men alle har potentialet til at blive forandret og forbedret. Det er derfor jeg står her i dag og jeg er dybt beæret over at få lov til at tale frit fra mit aller inderste og at blive belønnet med Victorprisen for mit mod.

Men vi kan ikke forandre verden, ved at tale ned til hinanden. Vi skal tale hinanden op. Vi kan ikke forandre verden, ved at slå ned på dem, som er såret og som vi tror at vi ikke evner at forstå. Mod består bedst, når det med åbent sind og modigt hjerte, tør at stå på de fremmedes marker og se verden gennem deres øjne. Vi baner ikke vejen for dem som måske bliver undertrykt, ved at fortælle dem at vi er bedre og de er mindre. Hvert evigt eneste menneske, har sine kampe i denne verden. At forstå blot et menneske, kræver nogle gange et helt liv. Så for at forstå en hel befolkningsgruppe, vil det kræve enorme mængder af kærlighed, visdom og åbenhed fra os allesammen.

Engang var jeg en tavs stemme selv, en skygge i en mandsdomineret verden. Det er jeg ikke længere og det er udelukkende fordi jeg nægtede at blive påduttet overbevisninger, jeg hverken kunne eller ville stå inde for. Derfor ser jeg ikke ned på de som stadig er tavse i dag. Jeg ser ikke ned på de undertrykte eller på dem som er indoktrineret til at have meninger, som ikke er deres. Jeg har brudt tavsheden. Min tavshed. Det har jeg udelukkende gjort, for at inspirere de tavse stemmer til at gøre det samme. Fordi jeg har det ydmyge ønske om at være med til at sætte mennesket fri i stedet for at fængsle dem, deres sind og deres hjerter.

Vi er nødt til – ikke kun som kvinder, men som samfund – at stå sammen i kampen om at gøre op med det patriarkalske syn, der er på kvinders rolle og værdi i visse muslimske kredse, så tavsheden kan brydes. Der findes intet menneskeligt hierarki! Vi er alle skabt af kød og blod. Vi består af et ens indre og vi kan og skal ikke finde os i, at der gøres forskel – at der udnyttes, undertrykkes og ligefrem lemlæstes på baggrund af forskruede forestillinger om, hvornår et menneske har værdi. Alle mennesker er værdifulde. Alle mennesker fortjener kærlighed. Alle mennesker fortjener lys i livet.

Jeg har altid troet på styrken i ordet. Jeg tror på, at litteratur har magten til at ændre på verden og på vores forestillinger om, hvordan verden skal se ud. Hvis mine ord kan tænde lys et sted, hvis de kan bidrage til at skabe generationer af frie menneskesind og bedre vilkår for børn og kvinder, så ofrer jeg gerne alt, velvidende at jeg er med til at tænde et lys hos de tavse stemmer. Et lys der måske en dag skinner så klart, at stemmerne får mod og styrke til at følge frihedens og retfærdighedens spor. Det er her den sande revolution starter. Jeg tager bladet fra munden, og jeg håber at I, mine kære medsøstre, vil føle jer inspireret til at gøre det samme.



Mod kan kun finde sted i et rum, hvor angsten også er tilstede.

I et konservativt muslimsk samfund, går man hele tiden med tanken om at ens ry og ære er vigtigere end ens liv - at det er vigtigere at gå op i familiens ry og ære end at bekæmpe incest og seksuelle overgreb. At ens datter bliver ødelagt for øjnene af én taler man ikke om fordi man ikke vil plette familiens ry - og ære.

Som jeg tidligere har ytret, er undertrykkelse og vold af kvinden noget, der foregår i alle samfundslag, det er et universelt problem - Men jeg taler om det jeg kender, og det er den muslimske verden, som jeg stammer fra og som jeg kender - så må alle jer andre påtage jer det ansvar, at tale om de miljøer, kulturer og religioner I kommer fra og kender til. Og jeg håber, at I vil gøre det, for så kan vi tage den fælles kamp for menneskerettigheder sammen.

Nu skal der selvfølgelig lyde en stor tak for den flotte pris. At blive hædret for at være modig er en ganske særlig oplevelse, og jeg vil gemme jeres ord til de dage, hvor mit eget mod udfordres eller frygten er størst. Denne betydningsfulde pris skal først og fremmest dedikeres til min døde datter, som altid er ved min side, og som er dele af årsagen til at jeg fandt styrken og modet til at skrive Dødevaskeren. Det er hendes små hænder, der nu står med en pris, der hædrer modet og forhåbentlig giver håb og lys til alle hendes og mine medsøstre.

Men jeg kan ikke blot takke på mine egne og min datters vegne. Min historie tilhører mange, og både de der står frem, men også dem, der lever i stilhed, er de sande modtagere af denne pris. Det er jer, jeg skriver til. Det er jer, jeg kæmper for. I er de sande helte. Jeg kender jeres stærke indre, som sørger for, at der er en dag i morgen, men det er mit håb, at jeg med Dødevaskeren kan gøde jorden for jer, så I føler, I har et sted at tale fra. Mit budskab til jer i dag er: Se, kære søstre, verden lytter til jer!

Tak til Ekstra Bladet for - med Victorprisen - at anerkende modige mennesker hvert år. Jeg er beæret over at befinde mig i en kategori med beundringsværdige, revolutionerende og skelsættende mennesker og medier, som alle er symbolet på den ytringsfrihed, som er vores ret som mennesker.

Der er lys og håb for os alle, og lige nu har I sørget for, at mit skinner klarest.

Tak.