Mod forventningerne: Sommerhuspriserne stiger

Det er blevet dyrere at låne penge. Alligevel fortsætter sommerhuspriserne med at stige

Rentestigninger, inflation og generel usikkerhed har skabt en ny situation på boligmarkedet, hvor antallet af salg er styrtdykket, og prisen forventes at gå samme vej.

For nogle husejere går prisen dog, stik imod forventningen, op.

Prisen på sommer- og fritidshuse er steget med 6,5 procent det sidste år.

Det skriver Finans.

Forsinkelse

Men de faldende priser er på vej, mener eksperter.

- De fortsatte prisstigninger på sommerhuse må ikke tolkes som, at markedet er i gang med at navigere problemfrit igennem det udfordrende økonomiske farvand. Der er en forsinkelseseffekt på op til to år fra højere renter til lavere priser, fordi mange allerede har besluttet at købe eller sat huset til salg. Det er som en supertanker, der skal bremse op, siger cheføkonom hos Realkredit Danmark, Christian Hilligsøe Heinig til Finans.

Kvadratmeterprisen for sommer- og fritisdhuse oplevede en vild stigning under de første coronanedlukninger, og er siden fladet en smule ud.

Ifølge Boligsiden.dk koster en kvadratmeter sommerhus i snit 23.262 kroner 1. juni 2022. Lige inden den første coronanedlukning lå prisen på 16.600 kroner per kvadratmeter.

De dyrere boliglån gør, at man ved Realkredit Danmark forventer, at priserne vil falde med omtrent 5-10 procent inden udgangen af 2023.