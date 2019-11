Modehuse i tøj-krig: - De gik over stregen

Modeselskabet DK Company Vejle, der står bag mærker som ICHI, Saint Tropez, Solid og Fransa, er blevet dømt for at have kopieret designet på en jakke

En pelsfrakke med leopard-print og røde pelsærmer er årsagen til en retssag mellem tøjvirksomhederne Baum und Pferdgarten og DK Company Vejle.

Sidstnævnte blev 4. november dømt for at have kopieret jakkens design i Sø- og Handelsretten.

- Vi synes, de har krænket vores designrettigheder, og derfor lagde vi sag an, fortæller direktør i Baum und Pferdgarten Teis Bruun til Ekstra Bladet.

- Retten har dømt, at den efterligning, de har lavet, er for tæt på. Og det er jeg rigtig glad for, siger Teis Bruun.

Forbud

Baum und Pferdgarten lagde sag an mod Company Vejle 6. november sidste år.

Næsten præcis et år senere er Company Vejle i retten blevet påbudt at anerkende, at al produktion, import, markedsføring, udbud, salg og eksport af frakken er en krænkelse af Baum und Pferdgartens rettigheder.

De har også fået forbud mod at sælge jakken til og med september næste år, og de skal betale 50.000 kroner til Baum und Pferdgarten foruden sagens omkostninger.

Direktør Teis Bruun er tilfreds med dommen, fordi der for ham er tale om en principsag.

- Vi synes, man bør være gode kollegaer i den danske branche og ikke kigge på, hvad naboen laver, siger han.

- De gik over stregen.

Større bødestraf

I sagsanlægget fremsatte Baum und Pferdgarten et krav om, at DK Company Vejle skulle dømmes til at betale 250.000 kroner for krænkelsen af deres design.

DK Company Vejle slap således afsted med at betale 200.000 kroner mindre, end sagsøgeren havde håbet.

- Det vigtigste er, at vi får ret. Men personligt synes jeg da, at beløbet er alt for lavt, siger direktør i Baum und Pferdgarten Teis Bruun.

Det er ikke første gang, der er strid mellem de to selskaber. Sidste år lagde Baum und Pferdgarten også en anden sag an mod firmaet, fordi de mente, at de havde kopieret to af deres andre designs.

- Dengang valgte vi at indgå et forlig, fordi DK Company accepterede at have krænket vores designrettigheder, fortæller Teis Bruun.

Bekræfter dommen

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra CEO i DK Company Jens Poulsen. Han er ikke vendt tilbage på vores henvendelser.

Hans assistent skriver i en mail til Ekstra Bladet, at 'vi kan bekræfte, at vi har fået en dom på 50.000 kr., hvor Baum und Pferdgarten forlangte 250.000 kr. Vores juridiske afdeling vurderer fortsat dommen, og der er ikke taget stilling til, om vi skal anke dommen.'

Modehuset ønsker heller ikke, at Ekstra Bladet bringer billeder af deres jakke. Du kan se den i domsudskriftet og her.

Til DK Company hører blandt andet mærker som ICHI, Saint Tropez, Solid og Fransa.