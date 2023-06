Model chokerer: Topløs foran Det Hvide Hus

En international skandale.

Sådan lyder den hårde dom fra flere kanter, efter billeder af den transkønnede model Rose Montoya, som akkurat efter et møde med USA's præsident, Joe Biden, tog sin top af, har cirkuleret.

Episoden fandt sted under en pride-begivenhed i weekenden.

Her taler præsident Joe Biden under priden foran Det Hvide Hus lørdag. Foto: Brendan Smialowski/Ritzau Scanpix

Forbandede Hvide Hus

Sagen har fået international opmærksomhed. Tabloidmediet New York Post har blandt andet bragt billeder af 27-årige Rose Montoya, som viser sine bryster foran Det Hvide Hus.

- OK, så hvem styrer det forbandede Hvide Hus og lader dette afvigende affald fortsætte lige uden for det ovale kontor, tordner den tidligere New York-politikommissær Bernard Kerik.

Bernard Kerik er blandt de kritiske røster, som mener, at det er dybt alvorligt, at Joe Biden tillader denne bramfrie opførsel foran præsidentpalæet.

Han har blandt andet afsonet fire år bag tremmer for skattesvig og for at lyve for embedsmænd i netop Det Hvide Hus.

Skarp kritik

Transmodellen Montoya er dog langt fra den eneste, der møder kritik efter pride-fejringen.

Fremtrædende militærveteraner har eksempelvis anklaget Biden-administrationen for at nedgøre det amerikanske flag ved at placere et pride-banner ved siden af det amerikanske flag, Stars and Stripes.

- Intet flag bør flages på samme niveau som det amerikanske flag, raser militærveteranen Cory Mills blandt andre.

Det Hvide Hus har ikke reageret reageret på kritikken.