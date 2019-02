Model sælger sin mødom for 17 millioner: - Jeg vil gerne hjælpe min mor

For at få sig et bedre liv for både sig selv og sin mor har den 23-årige model Mahbuba Mammadzada valgt at sælge sin mødom på escorthjemmesiden Cinderella Escorts under navnet Maria.

Den unge kvinde fra Aserbajdsjan har solgt sin uskyld for to millioner pund svarende til 17 millioner danske kroner.

Pengene skal ifølge kvinden selv bruges på et hus til hende og moderen, til at rejse og gøre mere ud af sin modelkarriere.

'Jeg vil gerne give min mor et hus, så vi endelig kan få vores eget sted. Jeg vil også meget gerne rejse til USA og fortsætte min karriere hos de største bureauer. Jeg vil gerne udleve mine drømme. Jeg elsker også hunde, og jeg drømmer om at åbne et sted, hvor jeg kan passe dem i mit eget land', skriver hun på hjemmesiden, hvor hun har solgt sin mødom.

Mor har altid været der

Hun forklarer, at moderen altid har været der for hende, og nu vil hun gerne hjælpe.

'Min mor har altid gjort alting for mig, og nu er det min tur til at gøre hende stolt af mig', fortæller den unge kvinde.

Ifølge hjemmesiden vandt en forretningsmand fra Tokyo auktionen. En advokat fra London kom på andenpladsen, mens en fodboldspiller fra München var på tredjepladsen.

Det fremgår også, at Mahbuba ønsker en 'sugardaddy', der kan give hende penge hver måned for sit selskab.

For at bortauktionere sig selv på siden skal pigerne igennem et medicinsk tjek, der forsikrer køberne om, at de stadig er jomfruer.

Mødes i Tyskland

Ifølge Mirror vil mødet mellem pigen og køberen finde sted i Tyskland, hvor det er lovligt at sælge sex. Køberen skal skaffe et hotelværelse, hvor de to skal mødes.

Mahbuba har tidligere deltaget i modeshows i Tyrkiet, hvor også Paris Hilton var på catwalken. Hun har 32.000 følgere på det sociale medie Instagram, hvor hun dokumenterer sin modelkarriere.

