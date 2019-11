Model vidste ikke, hun var gravid: Så fødte hun på toilettet

Livet tog lidt af en drejning for den australske model Erin Langmaid, da hun sidst i oktober uventet gik i fødsel og fik sig en baby.

Heldigvis for hende og kæresten, Daniel Carty, var der tale om en sund og rask guldklump, som de har valgt at kalde Isla.

- Jeg viste ingen tegn på graviditeten, for jeg har kunnet passe mit tøj, siger den 23-årige model til 7 News ifølge People.

- Det er virkelig mærkeligt, tilføjer hun.

Fik det dårligt

Efter knap ni måneders graviditet, fik Erin Langmaid det pludseligt dårligt og måtte på toilettet.

Her skulle det dog vise sig, at hun skulle lidt mere, end man plejer der.

For ti minutter senere førte besøget på badeværelset til en ny titel som mor.

Dramatisk skulle det dog nå at blive, for inden længe trak Isla ikke vejret.

Daniel Carty var dog vaks og ringede 000 (Australiens 112), så han kunne instrueres i, hvordan han kunne holde liv i den nyfødte.

Heldigvis lykkedes det for ham, og inden længe fræsede parret på hospitalet. Her kunne lægerne konstatere, at Erin sandsynligvis har været ude for en 'kryptisk graviditet', der sker for omkring en ud af 475 kvinder.

Normalt opdager moderen graviditeten et stykke inde i forløbet, når der er tale om en 'kryptisk' en af slagsen, men nogle finder først ud af det, mens barnet er på vej. Ligesom i Erins tilfælde.

Parret offentliggjorde barnets ankomst til verden gennem Instagram, hvor Daniel blandt andet skrev:

- Vi vil gerne dele vores lille, nye tilføjelse til familien. Isla kom til verden tirsdag efter at have boet i sin mors mave i ni måneder uden at fortælle os det.

- Efter nogle hårde dage har både mor og datter det godt, og vi er klar til at tage hjem.

De overraskede forældre takker desuden venner og familie for den varme modtagelse oven på den store, uventede nyhed.