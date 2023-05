Modemagasin i shitstorm: - Pinligt!

Det, der formentlig bare var tiltænkt som en simpel promovering af modemagsinet ELLE's nyeste udgivelse på det sociale medie Instagram, har nu i stedet sendt bladet ud i en regulær shitstorm.

Under et billede af forsiden, der prydes af fodboldtræneren Nagin Ravand iført en hvid hijab, fik magasinet nemlig forleden bemærket, at det 'at bære tørklæde er sjældent kvindens frie valg' - og det var altså i den grad noget, der straks fik bladets følgere til tasterne.

- Nu må I holde op! Er det mavefornemmelser, I baserer det skriv på? Jeg synes bestemt ikke om, at jeg som stolt tørklædebærende kvinde i Danmark bliver sat i den boks igen og igen og igen, lyder det således i en af de i alt 185 kommentarer, opslaget indtil videre har fået.

- Sikke en vanvittig påstand. Hvor har I det fra? Pinligt, skriver en anden.

ØV, Elle

Også Stephanie Salvarli, der for nogle formentlig er bedre kendt som 'Geggo' og Linse Kesslers datter, har istemt sig de kritiske røster:

- Hvor er det ærgerligt, at noget, der kunne have været så vidunderligt, bliver til noget helt andet med jeres udsagn om at 'bære tørklæde sjældent et kvindens frie valg'. Øv, ELLE - det er sgu en ommer, skriver hun.

Kritikken fik hurtigt magasinet til at redigere den pågældende passage ud af sit oplag. Men troede bladet, at det ville få det kritiske kor til at forstumme, kan ELLE altså godt tro om igen:

- Nok kan I redigere, men internettet glemmer ikke. Forfærdeligt, at et kvindeblad på jeres størrelse kan komme med postulater som det, skriver en følger således.

Den originale tekst fra ELLE's kritiserede Instagram-opslag.

Forsidemodel tager afstand

Opslaget har ikke kun fået kritik fra magasinets følgere. Også Nagin Ravand tog fredag afstand fra det magasin, hun altså selv er på forsiden af, og i et opslag på sin egen Instagram-profil skriver hun, at hun er 'oprigtigt såret og dybt ked af det'.

- Jeg havde aldrig stillet op, hvis jeg havde vidst, at det vil ende her. Jeg troede oprigtigt, at jeg endelig havde lavet lidt mere plads til piger og kvinder som mig, ligesom jeg har gjort på fodboldbanen. Denne gang på en forside, skriver hun blandt andet.

- Det er på grund af det kvindesyn, I lægger for dagen, at jeg og mine medsøstre hver evig eneste dag står ud af sengen og bærer vores tørklæde med mod, ærlighed og kærlighed til os selv. Det bliver heller ikke jeres misogyne og islamofobiske syn, der får lov at pille os ned, tilføjer hun.

Chefredaktør: 'Det var forkert'

I en leder i det fysiske magasin skrevet af bladets chefredaktør lyder det også, at magasinet indtil nu 'aktivt' har 'valgt tørklædebærende kvinder fra på forsiden', fordi det er bladets ambition at 'skildre mennesker frie og lige'.

Noget, der på lige fod med teksten til Instagram-opslaget, møder kritik i kommentarsporet.

'Vi blev hurtig klar over at vores opslag på Instagram om at bære tørklæder fremstod for unuanceret,' lyder det fra ELLE's chefredaktør Cecilia Ingdal. Foto: Jonas Olufson

Ekstra Bladet ville gerne have interviewet ELLE's chefredaktør, Cecilie Ingdal, om kritikken på Instagram og den pågældende leder, men det har hun afvist via bladets kommunikationsafdeling.

I en skriftlig kommentar lyder det dog:

'Det var forkert af os at formulere os på den måde, som vi gjorde. Reaktionerne på opslaget har rørt os dybt, og vi utrolig kede af, at vores opslag har medført sårede følelser - ikke mindst hos vores forsideperson Nagin Ravand.'

'Det var aldrig hensigten, og vi tager det dybt alvorligt. Vores intention var at præsentere vores læsere for en af de mange stærke kvinder i Danmark, som bærer tørklæde. Vi ønskede at give et indblik i de overvejelser, Nagin gjorde sig, da hun besluttede sig for at gå med tørklæde,' udtaler chefredaktøren.