Moderaterne dropper nu også krav om undersøgelse af FE og Samsam

Moderaterne kræver ikke længere at få undersøgt sagerne om FE og Ahmed Samsam.

Det fortæller Jon Stephensen, folketingsmedlem for Moderaterne, i 24syv-programmet 'Valgt i Danmark'.

- Ikke lige p.t. De ligger i retssystemet, og der ligger de rigtig fint. Moderaterne mener, de skal blive der, siger han.

- Men FE-sagen er vel mere end det, der kører i retten?

- Vi mener, den skal blive liggende i systemet, og så må vi jo se, hvad der kommer ud af det.

- Så der kommer ingen undersøgelse af FE- og Samsam-sagen, hvis man spørger Moderaterne?

- Nej.

Under valgkampen krævede Moderaternes formand, Lars Løkke Rasmussen, ellers fuldstændig entydigt, at FE-sagen skulle undersøges.

Til DR sagde han 13. oktober:

- Det er nødt til at være en regering, som siger, at når den her sag er afgjort, så skal vi have afdækket hele forløbet.

- Hvis Socialdemokratiet skal indgå i sådan en regeringsdannelse, så skal hun tåle det her. Jeg har ikke en forventning om, at hun så i eftermiddag siger okay, så siger jeg ja til det. Men det er det, der kommer til at gælde efter valget.

Også Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, krævede under valgkampen en undersøgelse af FE-sagen. Han afholdt sågar et helt pressemøde foran Kastellet med den pointe.