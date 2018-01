Modermælkserstatning i 83 lande kan være salmonellaramt

En salmonellaskandale i den franske mejerigigant Lactalis har ramt 83 lande. Virksomheden trækker 12 millioner kasser med pulveriseret modermælkserstatning tilbage på grund af mistanke om salmonella.

Det oplyser selskabets administrerende direktør, Emmanuel Besnier.

Det er første gang, at Besnier udtaler sig offentligt om sagen, efter at det familieejede selskab blev beskyldt for at forsøge at skjule salmonellaudbruddet.

- Vi er nødt til at tage højde for omfanget af dette: Flere end 12 millioner kasser er berørt, siger han.

Han tilføjer, at distributørerne ikke længere behøver at gennemgå produkterne for at finde det pulver, der kan være smittet.

- De ved, at alt skal fjernes fra hylderne, siger Emmanuel Besnier, som samtidig lover, at alle berørte familier vil blevet kompenseret.

Emmanuel Besnier fortæller, at konsekvenserne af denne krise for forbrugerne, herunder babyer under seks måneder, er noget, han tænker meget på.

- Det er noget, der bekymrer os dybt, siger han til avisen Le Journal du Dimanche.

Hundredvis af familier har lagt sag an mod Lactalis. Familierne siger, at deres børn har fået salmonellaforgiftning efter at have drukket mælk lavet af Lactalis' modermælkserstatning.

Hidtil har franske myndigheder bekræftet 35 tilfælde, hvor spædbørn har fået salmonella fra pulveret. Også i Spanien og Grækenland undersøger man nogle sager.

En forening, der repræsenterer ofrene, mener, at myndighederne undervurderer antallet af sager.

Lactalis blev grundlagt i 1933 af Besniers farfar. I dag omsætter mejerigiganten for omkring 17 milliarder euro om året.

Lactalis har 246 fabrikker i 47 lande og er verdens største mejeriselskab og osteproducent.