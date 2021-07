Moderna godkendes til børn mellem 12 og 17 år

Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) godkender Moderna-vaccinen mod covid-19 til børn mellem 12 og 17 år.

Det oplyses i en pressemeddelelse fredag.

Sundhedsstyrelsen oplyser kort efter i en pressemeddelelse, at vurderingen betyder, at alle målgrupper kan få vaccinen fra både Pfizer/BioNTech og Moderna.

- Vi anbefaler begge vacciner ligeværdigt og uden forbehold til alle målgrupper i det generelle vaccinationsprogram, herunder også børn og unge, samt kvinder der er gravide eller ammer. De er begge fremragende vacciner, der er meget veldokumenterede, og utroligt sikre og effektive.

- Selv om de to vacciner er meget ens, så vil vi dog ikke begynde at 'blande' de to vacciner mellem første og andet stik. Og vi vil også fortsat sikre, at man ved tidsbestillingen kan se, hvilken vaccine man bliver tilbudt, udtaler direktør i Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm i pressemeddelelsen.

Det er EMA's komité for medicin for mennesker, der har truffet beslutningen.

Vaccinen er blevet undersøgt på 3732 børn i alderen 12 til 17 år.

Undersøgelsen har vist, at bivirkningerne hos de 12-17-årige, der fik vaccinen, er de samme som dem, personer over 18 år oplever.

Undersøgelsen viser også, at de børn, der modtog Moderna-vaccinen - også kaldet Spikevax - reagerede på omtrent samme måde, når det kommer til at udvikle antistoffer.

Vaccinen til de 12-17-årige skal ifølge pressemeddelelsen gives på samme måde, som den gives til dem over 18. Altså med to stik i overarmen med fire ugers mellemrum.

EMA skriver også i pressemeddelelsen, at antallet af deltagere i studiet var for begrænset til, at man kan har kunnet finde nye sjældne bivirkninger eller vurdere risikoen for hjertemuskelbetændelse og hjertehindebetændelse, som i sjældne tilfælde er konstateret efter vaccination med Moderna.

Moderna-vaccinen blev godkendt til personer over 18 år i starten af januar 2021.

Det er nu op til EU-Kommissionen formelt at beslutte, om anbefalingen skal følges, og vaccinen skal godkendes til aldersgruppen. Det regnes som en formalitet.

Tiden mellem første og andet stik er forskellig for de to vacciner.

Vaccineres man med Pfizer, skal der minimum gå tre uger mellem første og andet stik. Får man Moderna-vaccinen, skal der minimum gå fire uger mellem første og andet stik.