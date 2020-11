Moderna: Ny coronavaccine er effektiv på knap 95 procent

Endnu en vaccine mod coronavirus viser særdeles lovende tegn.

Den amerikanske biotekvirksomhed Moderna har således udviklet en vaccine, der i indledende undersøgelser er 94,5 procent effektiv.

Det oplyser selskabet i en pressemeddelelse.

Det er en højere effektivitet end den vaccine, som Pfizer præsenterede for nylig. Den viste sig at være omkring 90 procent effektiv.

Moderna skriver i meddelelsen, at selskabet vil søge om godkendelse af vaccinen i løbet af de kommende uger.

Omkring 30.000 personer har deltaget i de kliniske test i USA. Halvdelen af deltagerne har fået to doser af vaccinen med fire ugers mellemrum.

Den anden halvdel af deltagerne fik et placebomiddel.

Den foreløbige analyse blev foretaget blandt de første 95 deltagere, der udviklede symptomer på covid-19.

Kun fem af de deltagere, der blev smittet med coronavirus, viste sig at have fået vaccinen. De øvrige 90 havde fået placebo.

- Det er et altafgørende øjeblik i udviklingen af vores covid-19-vaccinekandidat. Vi har jagtet den her virus siden starten af januar med det formålet at beskytte så mange mennesker i hele verden som muligt, siger Stéphane Bancel, administrerende direktør i Moderna, i en pressemeddelelse.

11 deltagere i testen udviklede alvorlige symptomer for covid-19. Ingen af dem viste sig at have fået Modernas vaccinekandidat.

Og netop vaccinens effektivitet er ifølge Moderna forbløffende.

- Den generelle effektivitet er opsigtsvækkende. Det er en fantastisk dag, siger Tal Zaks, underdirektør i Moderna, til BBC.

Foreløbig er der ikke indberettet nogen alvorlige bivirkninger i forbindelse med test af vaccinen.

Nogle få af deltagerne har dog oplevet træthed i kortere tid, hovedpine og andre smertesymptomer.

- Disse bivirkninger er, hvad vi ville forvente af en vaccine, der fungerer og udløser en god immunreaktion, siger professor Peter Openshaw fra Imperial College London til BBC.