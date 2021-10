Moderna: Vaccine beskytter små børn mod virus og er sikker

Coronavaccinen fra Moderna har vist en god effekt til børn i aldersgruppen 6-11 år.

Det viser de foreløbige resultater fra det afsluttende forsøg med vaccinen, hvor den er testet på 4753 børn mellem 6 år og 11 år.

Det oplyser Moderna i en meddelelse.

Det amerikanske selskab oplyser, at niveauet af antistoffer hos børnene i forsøget var på niveau med, hvad der er set i forsøg med voksne.

Mængden af antistoffer er en indikation af, hvor god beskyttelse vaccinen giver mod coronavirus.

Samtidig var størstedelen af bivirkningerne milde og var typisk træthed, hovedpine, feber og ømhed ved det sted, hvor børnene var blevet stukket.

Moderna vil inden længe ansøge om at få godkendt vaccinen til børn mellem 6-11 år hos lægemiddelmyndighederne i EU og USA.

Også medicinalselskaberne Pfizer og BioNTech er ved at få godkendt deres fælles coronavaccine til børn i aldersgruppen.

De to selskaber er længere fremme i processen end Moderna, da de allerede har sendt en ansøgning til Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA), som nu er ved at vurdere data fra forsøgene.

EMA kommer med en indstilling, som EU-Kommissionen så skal tage stilling til. Kommissionen plejer at følge EMA's anbefaling.

For at vaccinerne i sidste ende vil blive tilbudt til danske børn fra 6-11 år, kræver det, at Sundhedsstyrelsen vælger at anbefale det.

Moderna er også ved at teste vaccinen på børn mellem seks måneder og seks år, men her er forsøgene ikke afsluttet.

Også Pfizer/BioNTech har lavet et forsøg, hvor man tester børn i den aldersgruppe.